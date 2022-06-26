تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر الاهلي HD الأهلي ضد وفاق سطيف بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى ووفاق سطيف بث مباشر

مباراة نادى الاهلي ضد نادى وفاق سطيف Al Ahly vs ES Setif في دوري ابطال افريقيا، حيث سيحل فريق وفاق سطيف ضيفاً علي ارض ستاد السلام في مواجهة فريق الاهلي في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا اليوم السبت.

يستضيف فريق الاهلي مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث سيلتقي بفريق وفاق سطيف علي ستاد السلام، لقد لعب فريق الاهلي آخر مبارياته قبل هذه المباراة في مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري حيث سجل فريق الاهلي هدف واحد احرزه مجدي قفشة بينما استقبلت شباكه هدف ايضًا لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1، اما في ربع النهائي فقد التقي فريق الاهلي بفريق الرجاء حيث حقق فريق الاهلي الفوز في مباراة الذهاب حيث سجل فريق الاهلي هدفين واستقبلت شباكه هدف واحد اما في مباراة الاياب فقد سجل فريق الاهلي هدف واستقبلت شباكه هدف ايضًا وانتهت المباراة بالتعادل ليفوز فريق الاهلي في النهاية في مجموع المبارتين بنتيجة 3-2، واليوم سيسعي فريق الاهلي لمتابعة التقدم من خلال الفوز في هذه المباراة علي ارضه.

مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق وفاق سطيف ضيفًا علي ستاد السلام حيث سيلتقي بفريق الاهلي في مباراة الذهبا من الدور نصف النهائي لدور ابطال افريقيا، كانت آخر مباريات فريق وفاق سطيف قبل هذه المباراة في مواجهة فريق اولمبي المدية في الدوري الجزائري حيث سجل منصف بكرار ورياض بنعيد هدف لكل منهما بينما سجل زبير مطراني هدفين لصالح فريق وفاق سطيف بينما استقبلت شباكه هدف واحد ليفوز فريق وفاق سطيف في النهاية بنتيجة 4-1، اما في ربع النهائي فقد التقي فريق وفاق سطيف بفريق الترجي وهناك تعادل الفريقان بدون اهداف في مباراة الذهاب اما في مباراة الاياب فقد سجل فريق وفاق سطيف هدف واحد بدون رد ليتمكن من تحقيق الفوز في مجموع المبارتين بنتيجة 1-0 ويتأهل الي نصف النهائي، واليوم سيلتقي بفريق الاهلي حامل اللقب حيث سيكون علي فريق وفاق سطيف لتحقيق اي نتائج من هذه المباراة.

تشكيلة الاهلي المتوقعة ضد وفاق سطيف

بالنسبة الى تشكيلة نادى الاهلي المتوقعة ضد نادى وفاق سطيف اليوم السبت في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا فمن المتوقع ان يلعب النادي الاهلي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني، وفي خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، ومحمد مجدي قفشة، اما في خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف.

تشكيلة وفاق سطيف المتوقعة ضد الاهلي

بالنسبة الى تشكيلة نادى وفاق سطيف المتوقعة ضد نادى الاهلي اليوم السبت في مباراة التي ستقام علي ارض ستاد السلام فمن المتوقع ان يلعب النادي وفاق سطيف المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: سفيان خذايرية، وفي خط الدفاع: هواري فرحاني، حسين لاريبي، هشام بلقروي، محمد خوتير زيتي، وفي خط الوسط: أمير كراوي، عبدالقادر بوتيتش، أكرم جانيت، أحمد كيندوشي، اما في خط الهجوم: عبدالمؤمن جابو، رياض بن عياد.