تراند اليوم : نتائج الهجره العشوائيه لامريكا .. نتائج الهجرة العشوائية لامريكا 2023

الان ننشر رابط الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج الهجره العشوائيه لامريكا، ونشير أن نتائج الهجرة العشوائية لامريكا 2023 وطريقة اختيارهم ستتم بطريقة عشوائية إلكترونية من قبل الجهات المختصة، وكانت هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الهجرة العشوائية للمتقدمين للجرين كارد 2022 - 2023 من مختلف الدول العربية وهم:

تواجد شهادة تعليم ثانوي أو شهادة دبلوم فني .

الحصول على شهادة خبرة لسنتين عمل والتي تعادل حوالى خمس سنوات عمل.

تسجيل طلبات التقديم للوتري الأمريكي 2022 - 2023 تتم من خلال رابط الموقع الرسمي وغير ذلك لن يتم القبول.

مراعاة عدم التسجيل باللوتري الأمريكي 2022 - 2023 لأكثر من مرة، حتى لا يتم رفض الطلب.

مراعاة جودة الصورة المقدمة حتى لا يتم رفض الطلب” يتم التصوير بخلفية بيضاء ومقاس الصورة حوالي 600 في 600 بيكسل، لا تتخذ الصورة بزاوية وعدم مرور 6 شهور على الصورة و عدم ارتداد نظارات إلا في الحالات الطبية.

طريقة الحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 - 2023

الدخول على رابط موقع dv lottery 2022 - 2023.” www.dvlottery.state.gov”

2022 - 2023.” www.dvlottery.state.gov” تسجيل الرقم التأكيدي الخاص بك والذي تم الحصول عليه وقت التسجيل.

كتابة الاسم الأخير.

تسجيل سنك الميلادي.

إعادة كتابة الرقم التأكيدي المتواجد على الشاشة.

شهدت عمليات ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2022 - 2023 من خلال قرعة إلكترونية ، وسيتم نشر رابط الاستعلام فور تفعيله من قبل وزارة الخارجية وسوف نخبركم بأسماء نتيجة اللوترى لأمريكا.

والجدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم للهجرة لأمريكا 2022 - 2023 خلال الفترة ما بين 3 أكتوبر وحتي يوم 7 نوفمبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يجب على كل المتقدمين الإطلاع على شروط القبول باللوتري الأمريكي 2022 - 2023 قبل التسجيل خلال ال 36 يوم المتاحين.