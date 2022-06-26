تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام .. ليفربول وتوتنهام مباشر بث مباشر ليفربول و توتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر live

بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام .. ليفربول وتوتنهام مباشر بث مباشر ليفربول و توتنهام مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر live ليفربول اليوم 7-5-2022 امام توتنهام برسم الجولة 36 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب آنفيلد روود، بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

يستمر سعي ليفربول الدؤوب نحو الرباعية التاريخية مساء اليوم السبت 7-5-2022 عندما يرحب بمنافسه العنيد توتنهام هوتسبر على ملعب آنفيلد.

منتعشًا من حجز مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في المواسم الخمسة الماضية، يلعب فريق المدرب يورجن كلوب مباراته قبل الأخيرة على أرضه في موسم لا يُنسى، ضد فريق يتمتع بقدرة كبيرة على خلق المتاعب للريدز اليوم.

جاء ليفربول خلال رحلة منتصف الأسبوع إلى إسبانيا سالماً فيما يتعلق بإصابات جديدة، ولا يزال روبرتو فيرمينو هو الشكوك الوحيدة بالنسبة إلى كلوب.

سافر البرازيلي مع الفريق إلى فياريال لكنه لم يشارك في التشكيلة، وألمح كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة إلى أنه يحتاج مرة أخرى للتأكد من أنه لائق تمامًا لمباراة الثلاثاء ضد أستون فيلا.

يعود الفضل في العودة في النتيجة في ملعب السيراميكا إلى المهاجم لويس دياز في الشوط الثاني، ومن المؤكد أن الكولومبي قد عاد إلى التشكيلة الأساسية لهذه المباراة.

السؤال الكبير هو من سينضم إليه في المقدمة، حيث لعب كل من ساديو ماني ومحمد صلاح 90 دقيقة كاملة في منتصف الأسبوع، بينما لعب ديوجو جوتا 45 دقيقة فقط.

بالمقابل، ليس لدى توتنهام مخاوف جديدة تتعلق بالإصابة، لكنهم ما زالوا يتعاملون مع قائمة غائبين أطول من خصومهم، مع إصابة لاعبي مركز الظهير بشكل خاص.

مات دوهرتي وسيرجيو ريجيلون وجافيت تانجانجا يغيبون عن الملاعب، بينما يغيب أوليفر سكيب لبقية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم 7-5-2022 امام توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجل فان دايك، اندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز

تشكيلة توتنهام المتوقعة اليوم 7-5-2022 امام ليفربول

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: روميرو، اريك داير، بن ديفيز، إيمرسون، سيسنيون.

خط الوسط: رودريجو بنتانكور، هوجبيرج، كولوسيفسكي

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين.