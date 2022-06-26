تراند اليوم : بث مباشر الهلال .. بث مباشر الهلال وضمك بث مباشر مباراة الهلال وضمك مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر يلاشوت

مباراة الهلال ضد ضمك Dhamk vs Al Hilal فى الدوري السعودي ،حيث يحل فريق الهلال ضيفاً على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية فى مواجهة فريق ضمك فى مباراة الجولة السادسة والعشرون من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم السبت.

يزور فريق الهلال ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية حيث سيلتقي بفريق ضمك في مباراة الجولة السادسة والعشرون من دوري المحترفين السعودي، لقد لعب فريق الهلال آخر مبارياته قبل هذه المباراة في مواجهة فريق الفيحاء حيث استقبلت شباك فريق الهلال هدف واحد بينما لم يتمكن من تسجيل اي اهداف لتنتهي المباراة بخسارة فريق الهلال بنتيجة 1-0، لقد لعب فريق الهلال اربع وعشرون مباراة الي الآن حقق الفوز في اربعة عشر مباراة منها بينما قد تعادل في سبع مباريات وتلقي الخسارة في ثلاث مباريات وبهذه النتائج حصد فريق الهلال تسع واربعون نقطة يحتل بها المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي بفارق 11 نقطة عن فريق الاتحاد المتصدر، واليوم سيسعي فريق الهلال الي متابعة تحقيق الانتصارات ليتمكن البقاء في المنافسة علي اللقب.

مباراة الهلال وضمك اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق ضمك مستضيف مباراة الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي حيث سيلتقي بفريق الهلال علي ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، لقد لعب فريق ضمك آخر مبارياته قبل هذه المباراة الجولة السابقة في مواجهة فريق الاتفاق حيث سجل فريق ضمك هدف واحد بينما تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق ضمك بنتيجة 1-0، لقد لعب فريق ضمك خمس وعشرون مباراة الي الآن في الدوري حقق الفوز في اثنتي عشر مباراة منها بينما تعادل في ست مباريات وخسر سبع مباريات ليحصد بهذه النتائج المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري متأخرًا عن فريق الشباب في المركز الرابع بخمس نقاط، ولهذا سيكون الفوز في المباريات المتبقية لهذا الموسم ضروري لفريق ضمك ليتمكن من التقدم في ترتيب الدوري والمشاركة في البطولة الاسيوية الموسم المقبل.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد ضمك

بالنسبة لتشكيله نادى الهلال المتوقعه لمباراة اليوم السبت ضد نادى ضمك فى المباراة التى ستقام على ارض ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية فمن المتوقع ان يلعب نادي الهلال بتشكيله تضم في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف، وفي خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، وفي خط الوسط: كويلار، سعود عبد الحميد، وفي خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا، اما في خط الهجوم: أوديون إيغالو.

تشكيلة ضمك المتوقعة ضد الهلال

بالنسبة لتشكيله نادى ضمك المتوقعه لمباراة اليوم السبت ضد نادى الهلال فى المباراة من الجولة السادسة والعشرون فمن المتوقع ان يلعب نادي ضمك بتشكيله تضم في حراسة المرمى: مصطفى زغبة، وفي خط الدفاع: حسن الشمراني، سيرجيو فيتور، إبراهيم النخلي، عبد الله العمار، وفي خط الوسط: دوماجوغ أنتوليتش، خوسي أنطونيو، بدر منشي، العربي سوداني، منصور حمزي، اما في خط الهجوم: إيميليو زيلايا.