تراند اليوم : لأول مرة ..الصحة الروسية تسجل دواء ميروبيفير لفيروس كورونا

وكالات / الخليج 365

تمكنت وزارة الصحة الروسية تسجيل عقار ميروبيفير Mirobivir لفيروس كورونا في شكل أقراص بقوة 150 + 100 مجم، وطورته شركةPharmasyntez ، وفقًا لسجل الأدوية الحكومي الروسى.

ووفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، تم تسجيل عقار ميروبيفيرMirobivir ، بناءً على مزيج من عقارى nirmatrelvir و ritonavir، موضحة، إنه سيكون متاحًا في شكل أقراص بقوة 150 + 100 مجم.

وعلى صعيد آخر كانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت، إن نحو 14.9 مليون حالة وفاة زائدة بسبب فيروس كورونا سجلت في 2020 و 2021.

وبحسب البيان، تُحسب الوفيات الزائدة على أنها الفرق بين عدد الوفيات التي حدثت والعدد المتوقع في غياب وباء كورونا.

قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في بيان جديد لها، إنه تم تسجيل حوالي 14.9 مليون حالة وفاة زائدة مرتبطة بوباء فيروس كورونا في عامي 2020 و2021.

"تُظهر التقديرات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن إجمالي عدد الوفيات المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بوباء كورونا الموصوف باسم" الوفيات الزائدة " بين 1 يناير 2020 و 31ديسمبر 2021 ، كان حوالي 14.9 مليون.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "الوفيات الزائدة تُحسب على أنها الفرق بين عدد الوفيات التي حدثت والعدد المتوقع في غياب الوباء بناءً على بيانات من السنوات السابقة".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، "تتركز معظم الوفيات الزائدة (84%) في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين".

وأضافت المنظمة أن "حوالي 68% من الوفيات الزائدة تتركز في 10 دول فقط على مستوى العالم. وقال البيان، "كان عدد الوفيات بين الرجال أعلى منه بين النساء (57% ذكور و 43% إناث) وأعلى بين كبار السن".

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لا تشير هذه البيانات الواقعية إلى تأثير الوباء فحسب، بل تشير أيضًا إلى حاجة جميع البلدان إلى الاستثمار في أنظمة صحية أكثر مرونة يمكنها الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية أثناء الأزمات، بما في ذلك نظم معلومات صحية أقوى".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل إجمالي 512607.587 حالة إصابة بفيروس كورونا و 6243.038 حالة وفاة على مستوى العالم اعتبارًا من 4 مايو، وشكلت الولايات المتحدة غالبية الحالات المؤكدة (80676.055)، تليها الهند (43.088.118) والبرازيل (30460997). كما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا (986،698)، تليها البرازيل (663،602) والهند (523،920) وروسيا (376،421).