تراند اليوم : موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تعرض عدة قنوات فضائية مسلسل قيامة عثمان لكن يومي الخميس والجمعة تدور عمليات بحث مكثفة عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر ، المؤسس عثمان منذ انطلاقته حقق مشاهدات كبيرة على قناة الفجر على مستوي العالم وخاصة العالم العربي، وهو يتحدث عن نشوء الدولة العثمانية من قبل ارطغرل الاكبر، واستكمال ابنه من بعده الملقب بعثمان والتي يحمل اسمه المسلسل عمليات الغزو والتوسع فى اركان الدولة العثمانية، واعماله من اجل النهوض بالدولة العثمانية، ومنذ الحلقة الاولى من المسلسل عملت على جذب قبيل للمشاهدين، مما جعلهم يتهافتون وينتظرون الحلقات التالية والتهافت على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر، وهو ما سنعمل عليه من معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية، ومن هنا سنذكر موعد عرض حلقات مسلسل المؤسس عثمان وخاصة الحلقة الجديدة من المسلسل، لتتعرفو على الاحداث التي يقوم بها عثمان للنهوض بالعثمانيين والتوسع واهم ملامح الاثارة والتشويق فى المسلسل

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

ويمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء الماضي 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

أهم القنوات الناقلة الحلقة السابعة من مسلسل المؤسس عثمان

هنا سوف يكون بين ايدينا مجموعه من القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان، ويمكنكم الحصول على الترددات من خلال المعروض وفق الجدول التالى

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز فور شباب النايل سات 11316 27500 اليرموك النايل سات 11678 27500 الفجر الجزائرية النايل سات 10922 27500 الشرق النايل سات 11137 27500 دعوة النايل سات 10727 27500

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

