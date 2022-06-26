تراند اليوم : ميلان بث مباشر .. ميلان وتورينو بث مباشر HD مباراة ميلان وتورينو بث مباشر

مباراة ميلان وتورينو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإيطالي، يخوص ميلان لقاء اليوم بمعنويات عالية للغاية بعدما فاز على بولونيا برباعية مقابل هدفين في الجولة الماضية من الكالتشيو، فريق ميلان استطاع أن يستغل النقص العدد لفريق بولونيا في اللقاء الماضي وحول تأخره إلى فوز برباعية، وسيبحث الفريق عن مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل الحفاظ على فرصه في اقتناص الصدارة، املا في تعثر نابولي في لقاء الجولة الحالية للانفراد بالصدارة، فريق ميلان مقبل على مواجهة من العيار الثقيل أمام روما في الجولة القادمة ولابد له من الفوز اليوم حتى يخول اللقاء القادم بمعنويات عالية.

يتواجد ميلان في المرتبة الثانية بجدول تريتب الكالتشيو برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي حيث تلقت شباك ميلان 9 أهداف بينما تلقت شباك نابولي 3 أهداف، فريق ميلان حقق الفوز في 8 أهداف وتعادل في لقاء، ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة، وأحرز الفريق 22 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينو

حراسة المرمى: ميك مايغنان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - سيمون كايير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش

خط الوسط الهجومي: أليكسيس ساليمايكيرس - ابراهيم دياز - رفائيل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش "جونيور ميسياس"

موعد مباراة ميلان وتورينو والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة ميلان وتورينو في تمام الساعة 20:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 21:45 توقيت مكة المكرمة، الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراةميلان وتورينو عبر Lega Serie A YouTube وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي المقابل سيخوض تورينو لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما فاز على جنوى في الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين، فريق تورينو يعاني بشدة في الموسم الجاري من تراجع الأداء والنتائج وسيبحث في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام والابتعاد عن صراع المنافسة على الهبوط.

يحتل تورينو المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بعدما خاض الفريق 9 مواجهات في الكالتشيو، العملاق الإيطالي حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، وأحرز الفريق 12 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل تورينو المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: سلفاتوري سيريغو

خط الدفاع: ميرجيم فوفودا - جليسون بريمر - ليانكو إيفانجليستا فوجنوفيتش - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: توماس رينكون - سواليهو ميتي - كارول لينيتي

خط الهجوم: ساسا لوكيتش - سيموني فيردي -أندريا بيلوتي