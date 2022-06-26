تراند اليوم : بث مباشر بيراميدز ومصر المقاصة .. مباراة بيراميدز اليوم بث مباشر ضد المقاصة مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاصة بث مباشر

بث مباشر بيراميدز ومصر المقاصة مباراة بيراميدز اليوم بث مباشر ضد المقاصة مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاصة بث مباشر مشاهدة رابط البث المباشر لمواجهة بيراميدز ضد مصر المقاصة pyramids vs misr elmaqasah اليوم الاربعاء في الدوري المصري الممتاز ، بطموحات جديدة مع مدربه ايهاب جلال في الدوري من المقرر ان يستقبل فريق بيراميدز علي ارضية ملعبة مساء اليوم فريق مصر المقاصة وذلك لحساب منافسات الاسبوع الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراة بيراميدز و مصر المقاصة اليوم علي ارضية ملعب الدفاع الجوي وذلك في اطار مواجهة الذهاب بين الفريقين في الدوري لهذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 27 اكتوبر مباراة بيراميدز و مصر المقاصة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت السعودية.

مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

فريق بيراميدز و صاحب الملعب في لقاء اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الاولي من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق بيراميدز قبل ان يبدا مشوراه في الدور كان قد نجح في تخطي الدور الاول من دور ال32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق عزام يونايتد التنزاني يوم السبت الماضي وقد حقق فريق بيراميدز الانتصار في هذة المباراة بنتيجة هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق بيراميدز اليوم علي ارضة سوف يبحث عن تحقيق نتيجة جيدة في مباراته الاولي في الدوري وحصد اول ثلاث نقاط له في الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة

فيما فريق مصر المقاصة فهو الضيف في مواجهة اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، مصر المقاصة كان قد نجح في انها الدوري الموسم الماضي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري ، فريق مصر المقاصة هو الاخر اليوم سوف يلعب مباراته الاولي في الدوري في الموسم الجديد وهو بطموحات جديدة من اجل المنافسة علي مركز جيد في الدوري وعدم تكرار المنافسة الموسم الماضي علي الهبوط.