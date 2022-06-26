تراند اليوم : نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا حسب الاسم .. رابط نتائج السبر الترشيحي 2022

نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا حسب الاسم تحميل نتائج الامتحان الترشيحي للبكالوريا 2022 النتائج الخاصة بسبر الترشح لشهادة التعليم الثانوية العامة (البكالوريا) الفرع العلمي و الادبي للعام الدراسي 2021- 2022 والذي تقوم به وزارة التربية السورية سنوياً لمن لا يملك سلسل دراسي (عاشر وحادي عشر) للتقدم الى سبر الترشح وشرط النجاح به للسماح له بالتقدم الى شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي و الادبي.

وأصدرت وزارة التربية اليوم نتائج اختبارات الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة عام 2021.

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن عدد المسجلين لهذا الاختبار بلغ 39412 طالباً وطالبة منهم 7228 في الفرع العلمي و 32184 في الفرع الأدبي لافتاً إلى أن عدد المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 6961 نجح منهم 4769 بنسبة نجاح مقدارها 51ر68 بالمئة بينما بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 30872 طالبا وطالبة نجح منهم 21680 طالباً وطالبة بنسبة نجاح 23ر70 بالمئة.

وأشار الوز إلى أن النتائج تم نشرها على موقع الوزارة وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة وهي تثبت جدية الراغبين من الطلبة الأحرار بالتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة ما يسهم في ضبط العملية الامتحانية العامة ويرفد المجتمع بمخرجات ذات معارف ومهارات جيدة مبينا أن توقيت الاختبار شكل دافعاً لالتزام الطلاب في مدارسهم، والحد من التسرب في التعليم المهني.

وأوضح الوز أن الطالب الناجح في الاختبار يتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة في المحافظة التي تقدم بها للاختبار حصراً وبالفرع الذي اختاره وعلى الطالب الناجح بالاختبار مراجعة دائرة الامتحانات بعد صدور تعليمات التسجيل للامتحانات العامة لدورة 2021 للحصول على إشعار النجاح والتسجيل.

وكانت نسبة النجاح في اختبار الترشح للفرع العلمي دورة 2021 بلغت 15ر70 بالمئة وللفرع الأدبي 34ر73 بالمئة.

ويتزايد البحث عن نتائج امتحان البكالوريا 2021 في سوريا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy 2021، حيث يُرجح أن تظهر نتائج امتحان الترشح للامتحان وسيتم الإعلان رسميًا عن جلسة 2022 بعد الانتهاء الكامل من عمليات التصحيح لجميع أوراق إجابات الطلاب والتدقيق الشامل في درجات الطلاب، بحيث يأخذ جميع الطلاب حقهم في درجاتهم.

نتائج السبر الترشيحي 2021 في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، الأحد، 19 أيلول / سبتمبر 2021، بَدْء قَبُول طلبات الترشح لامتحانات شهادة الثانوية العامة في مختلف الفروع والأقسام للعام الدراسي الحالي، وتم تمديد التسجيل لجميع الطلاب غير القادرين على التقدم لها من أجل امتحانات الثانوية العامة كورس دراسي مجاني 2022 في موعدها.

ويتواصل البحث عن موعد صدور نتائج الترشيح في سوريا بالاسم في سوريا، على الرغْم أن مصادر من وزارة التربية والتعليم السورية أكدت لمصادر صحفية أن النتائج ستعلن في الساعات القليلة المقبلة. ، على أن يكون لجميع الطلاب والطالبات الذين اجتازوا اختبار الترشح لامتحان الثانوية العامة مدة ست أشهر.

رابط نتائج السبر الترشيحي 2021

يمكن لجميع طلاب البكالوريا السوريين الذين أكملوا اختبارات السبر في 2021-2022 الحصول على نتائج الترشح ببساطة وإلكترونياً والتحقق من بيانات نقاطهم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا moed.gov.sy 2021 واتباع جميع الخطوات. المعطى أدناه:

يجب على الطالب كتابة اسمه الثلاثي بالكامل بعد انضمامه إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

ثم اكتب رَقْم اشتراكك.

حدد عرض النتائج من القائمة المنسدلة.

موقع وزارة التربية والتعليم السورية

في ظل انتشار فيروس كورونا في عدة محافظات سورية، وكذلك تطور النظام التعليمي على المستوى العالمي. Moed.gov.sy 2021 هو موقع إلكتروني أنشأته وزارة التربية والتعليم السورية.

ويتيح لك الحصول على نتائج البكالوريا سبر 2021 حسب الاسم الثلاثي بكل بساطة ودون الحاجة إلى الابتعاد عن متناول اليد. وذلك لحماية صحة الأطفال وسلامتهم، وكذلك لمنع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

بعد التأخير في الكشف عن نتائج سبر 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy 2021، يعيش طلاب البكالوريا وأولياء أمورهم في سوريا حاليًا حالة من التوتر والقلق الشديد.

حيث أكدت مصادر داخل الوزارة أن عملية تصحيح أوراق اختبار سبر الترشيح من قبل لجان الاختبار والموظفين جارية، ويحاول المعلمون تدقيق درجات الطلاب بعناية حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي تخفيض قبل تقديمه. النتائج في الوقت المحدد مسبقًا.

لقد توصلنا إلى خاتمة هذه المقالة، والتي أوضحنا فيها كيفية الحصول على نتائج الترشيح بسرعة وعلى الإنترنت. من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم السورية moed.gov.sy.

كما نوجه دعوة إلى جميع طلاب البكالوريا السوريين الذين لم يحصلوا على نتائجهم بعد. شارك باسمهم الثلاثي ورقم اشتراكهم بمجرد ظهورهم من أجل مساعدتهم في عرض نتائج سبر ترشيح 2021.

ويمكن الأن الوصول إلى رابط نتائج السبر الترشيحي 2021 من خلال موقع وزارة التربية السورية " http://moed.gov.sy/site/scientific/index.php " والحصول على نتائج السبر بالأسم الثلاثي ورقم الاكتتاب.