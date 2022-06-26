تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك الآن مباشر ضد انبي مباراة الزمالك وانبى بث مباشر

بث مباشر الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك الآن مباشر مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر اون لاين بث مباشر الزمالك و انبي مباراة الزمالك وانبى بث مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ضد ليدز يونايتد arsenal vs leeds united في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الثلاثاء ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي فريق ارسنال مساء اليوم مع فريق ليدز يونايتد وذلك لحساب مباريات دور ال16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه ارسنال و ليدز يونايتد الليله علي ارضيه ملعب الإمارات ، كل فريق اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصاروالوصول الي الدور التالي من البطوله ، وسوف تبدا اليوم الموافق 26 اكتوبر مباراه ارسنال و ليدز يونايتد في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه. فريق ارسنال يعتبر هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم ، فريق ارسنال قادم من انتصار مهم له في مشوراه في الدوري الانجليزي في هذا الموسم وجاء هذا الانتصار علي حساب استون فيلا يوم الجمعه الماضيه وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من الدوري وقد حقق ارسنال الانتصار في هذه المباراه بثلاث اهداف لهدف ، فريق اسنال كان قد وصل الي هذا الدور بعدما تمكن من تخطي فريق ويمبلدون في دور ال32 وانتهت هذه المباراه بفوز ارسنال بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.

موعد مباراة آرسنال وليدز يونايتد

وعلي الجانب الاخر فريق ليدز يونايتد فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات دور ال16 لهذا الموسم من كأس الرابطة الإنجليزية ، فريق ليدز يونايتد هو الاخر كان قد تمكن من تخي دور ال32 الوصول الي مباراه الليله مع ارسنال بعد ان تخطي في الدور الاول فريق فولهام وقد تاهل ليدز بعد ان حقق الانتصار في ركلات الجزاء بنتيجه ست اهداف مقابل خمس اهداف بعد ان تعادل الفريقين في الوقت الاصلي بدون اهداف ، واخر مباراه لعبها ليدز قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي وقد تعادل ليدز في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.