تراند اليوم : بعد تدهور الوضع الصحي لرجاء الجداوي: دعاء مؤثر من إبنتها

القاهرة/ الخليج 365

نشرت الإبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، أميرة مختار، دعاء مؤثرا لها عبر صفحتها " الفيس بوك"، عقب تدهور حالة أمها الصحية وإحتياجها الى جهاز تنفس صناعي إختراقي.

ودعت ابنة الجداوي من خلاله "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمى الحياة يا قادر يا مجيب يا شافى أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكرونى أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبى ومن عقلى ومن يقينى بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافى المحيى المميت الخالق القوى المتين المجيب الحى القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعونى استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافى اشفى أمى أنت الذى تحيى العظام وهى رميم أحيى أمى بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافى يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لى ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلى العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية قد أكد إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.