تراند اليوم : بالفيديو: ممثل لبناني يأكل من القمامة !

بيروت/ الخليج 365

إنتشر مقطع فيديو مصورعلى مواقع التواصل الإجتماعي للممثل والمذيع اللبناني المشهور، ميشال أبو سليمان، وهو يأكل من حاوية القمامة إحتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية التي تشهدها البلاد.

وفي الفيديو، الذي نشره أبو سليمان، عبر صفحته "الفيس بوك، ظهر فيه وهو يأكل من الحاوية وذلك انتقاداً للوضع الذي تعيشه بلاده لبنان.

وتوجه أبو سليمان من خلاله إلى المشاهدين قائلاً "هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، أنا آكل من القمامة ويجب أن نتعود على الأكل من القمامة، فإذا لم ننزل الى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل جميعنا من القمامة بعد فترة قريبة 7 أو 8 أشهر".

وأثار الفيديوالذي نشره الممثل اللبناني موجة كبيرة من التضامن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من التعبير عن التذمر من الوضع الحالي الذي يعيشه المواطن اللبناني بعد تدهور سعر صرف الليرة في لبنان.