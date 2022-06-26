تراند اليوم : بعد إصابتها بـ "كورونا" ،، رحمة: الفيروس نزل على الرئتين وشكلى هسبقكم

وكالات/ الخليج 365

كشفت المطربة العراقية رحمة، آخر تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونشرت رحمة عبر حسابها "الفيس بوك" "أنا تعبانه جدا جدا يا جماعة و شكلي هاسبقكم و الحمد لله رب العالمين.. والدتي ربنا يتولاها جميعا آمين".

وأضافت "شفتوا التأخير عامل فيه إيه.. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهيه ده.. إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي".

وتابعت "رحت أنهارده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله.. تعبانه جدا جدا جدا.. قالي الفيروس نزل علي الرئتين ..و لله الحمد كله علي كل حال و علي اي حال.. كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

واختتمت الفنانة العراقية حديثها قائلة :"من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت.. لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت.. زياره من أحد الأقارب في العيد عدي البيت كله .. و علي فكره لحد دلوقتي هوه مش تعبان هوه نقل فقط سبحان الله العلي العظيم.. أتمني للجميع إنكم تحذروا.. و يا رب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يا رب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبة".