تراند اليوم : إختلفت مع الأم فانتقمت من رضيعتها بطريقة مروعة

وكالات/ الخليج 365

أقدمت إمرأة في إحدى مدن ولاية كاليفورنيا، على الإنتقام من رضيعة بطريقة بشعة، على خلفية الدخول في جدال مع والدته بشأن التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الإحترازية الخاصة بكورونا.

وأفادت الشرطة الأمريكية، بوقوع الحادث فى يوغورتلاند قبل أيام، بعندما كانت المتهمة التي لم يتم الكشف عن هويتها، تقف أمام المرأة الأخرى، وطفلها الذي كان في عربة أطفال.

وتبين في التحقيقات، أن المتهمة أبدت انزعاجها لأن الأم لم تكن تحتفظ بمسافة مناسبة بعيدة عنها وفق قواعد "التباعد الاجتماعي" التي تفرضها الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وكشفت التحقيقات أنه عند احتدام الجدال بين السيدتين أقدمت المتهمة على تصرف غريب إذ نزعت كمامتها فجأة، ومالت مقتربة من الرضيعة، وسعلت متعمدة بقوة لمرتين أو ثلاث في وجهها.

ثم غادرت المكان سريعا "ولم يتم التعرف أو القبض عليها"، بيد أن كاميرات المراقبة رصدت فعلتها المؤسفة.

ولم يتضح إذا كانت المرأة مصابة بفيروس كورونا، إلا أن القانون في ولايات أميركية عدة يجرم فعلتها خوفا من تفشي الفيروس.

وجرى وصف المشتبه بها بكونها سيدة بيضاء في الستينيات من عمرها، وفق ما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".