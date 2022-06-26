تراند اليوم : مشهور مش مشهور علي قناة وزارة الثقافة المصرية

ويأتي هذا العرض ضمن مبادره اضحك فكر اعرف التي تطلقها وزاره الثقافه بفكرة من الفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة

العرض تحت رعاية الفنانه الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافة التي أطلقت مبادرة الثقافة بين إيديك - الثقافة اون لاين.

امير السيد

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