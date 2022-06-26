تراند اليوم : شركة كندية تتوصل لاختراع جهاز يعفي المسافرين من العزل

تورنتو/ الخليج 365

توصلت إحدى الشركات الكندية الرائدة في مجال الأمن والسلامة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى إيجاد أول حل آمن للمساعدة في إعادة حركة الطيران في جميع الدول، رغم جائحة "كورونا"

وقال مؤسس شركة Inspire Solutions الكندية إيهاب داود أن شركته وفرت حل آمن وبتكلفة معقولة لإعادة حركة الطيران بعد توقف دام لقرابة 3 شهور، وذلك بهدف وضع حد لقيود السفر وذلك من خلال إجراء الاختبار للمسافرين وتطبيق عملية تعقب الحالات بكل فاعلية.

وأضاف داود "إن جائحة كورونا العالمية تحتاج منا أن نقف جنباً إلى جنب من أجل المساهمة في إيجاد الحل لاستعادة حركة الطيران بشكل امن".

واعتبر أن تنفيذ مثل هذه الطريقة سيسمح بتوثيق الحالات دون الخوف من زيادة انتشار فيروس كورونا عالمياً، قائلا: "لا حاجة إلى عزل المسافرين والسياح بعد الآن".

وأشار وفقاً للتوقعات والدراسات العلمية، فإن مسافرا واحدا فقط حامل لفيروس كورونا يمكنه أن ينشر المرض لعدد كبير من المواطنين مما يُؤدي إلى موجة جديدة للفايروس قد تكون أكثر حدة مما سبقها.

وقال داود: "تعمل شركة Inspire Solutions الآن على تطوير التطبيق الإلكتروني Besane MD والذي يهدف إلى مساعدة سلطات المطارات حول العالم في اختبار جميع المسافرين قبل الصعود على متن رحلاتهم الجوية و السماح فقط لأصحاب النتائج السلبية بالسفر".

وأضاف: "يوفر التطبيق خاصية تتبع الحالات المصابة بفايروس كورونا ""COVID 19 مع تقديم التعليمات والإجراءات الوقائية والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمستخدمين عبر التطبيق".

وشدد على أن شركة Inspire Solutions تسعى ومن خلال توطيد علاقاتها في كندا والدول الأخرى لتحقيق جهد ملحوظ خلال هذه الأزمة، رافعة شعار "الاتحاد قوة".

وقال: "دعونا نتحد من أجل هزيمة الفيروس خلال مرحلته الحالية، وفي حال اتبعنا خطة إدارة أزمات فعالة، سنتمكن من إنتاج وتوفير عدد كبير من اختبارات الأجسام المضادة لأكبر عدد ممكن من الدول".

وأضاف: "أنّ الحل المقترح يتطلب دعماً دولياً فورياً من جميع دول العالم"، داعيا كافة الدول والحكومات المهتمة بالمساهمة في عملية إنتاج الجهاز المذكور التواصل معهم بنا لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه المنظومة الذكية".