تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ماتش ليفربول مباشر

أنتم على موعد مع الاثارة والقوة والمتعة الكروية اليوم في مباراة مثيرة بين تشيلسي وليفربول، مباراة من العيار الثقيل يترقبها عشاق كرة القدم، نعمل اليوم من خلال الأسطورة الجديد على تقديم قائمة تشيلسي استعداد لتلك المباراة الهامة والمرتقبة.

بدأ تشيلسى مشواره فِي البُطولَةٌ فِي الدور الثالث بالفَوْزٌ على أستون فِيلا بركلات التَّرْجِيحُ (4-3) بعد التَعَادُلٌ الإيجابي (1-1) فِي المُبَارَاةَ، أما ليفربول فأطاح بنورويتش سيتي بثلاثية دون رد فِي الدور ذاته.

وفِي دور الـ16، حصل تشيلسى الفَوْزٌ مجددا على ساوثهامبتون بركلات التَّرْجِيحُ (4-3) بعد نهاية اللِّقَاءُ بالتَعَادُلٌ الإيجابي بهدف لكل فريق، وفِي الدور ذاته أطاح ليفربول بنظيره بريستون نورث ايند بهدفِين دون رد.

وفِي ربع النِهَائِيٌّ فَازَ تشيلسى على برينتفورد بهدفِين نظيفِين، بينما ألحق ليفربول الهَزِيمَةٌ بليستر سيتي بنتيجة (5-4) بعد نهاية المُبَارَاةَ بنتيجة 3-3.

فِي الدور نصف النِهَائِيٌّ، فَازَ تشيلسى على توتنهام بنتيجة 3-0 فِي لقائي الذهاب والإياب، أما ليفربول ففَازَ على أرسنال 2-0.

ومِنْ المتوقع أَنَّ يعتمد توماس توخيل فِي مُبَارَاةَ اليَوْمٌ على العَنْاصر الْأسَاسِيَّة لتشيلسى، بينما سيعتمد يورجن كلوب على بعض عَنْاصر دكة البُدَلَاءُ.

تشكيل تشيلسى المتوقع:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدِّفَاعُ: كريستينسن، تياجو سيلفا، روديجر، سيزار أزبليكويتا.

خط الوَسَطٌ: نجولو كَانَتْي، جورجينيو، ماركوس ألونسو.

خط الهُجُومٌ: حكيم زياش، بوليسيتش، كاي هافرتز.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: كيلر.

خط الدِّفَاعُ: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فِيرجيل فان دايك، أَنَّدرو روبيرتسون.

خط الوَسَطٌ: فابينيو، جوردان هندرسون، تياجو الكَانَتْارا.

خط الهُجُومٌ: صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.