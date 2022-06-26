تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة

بث مباشر ليفربول وتشيلسي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر، ويلتقي تشيلسي مع ليفربول في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. وقد تأهل البلوز للنهائي بعد تخطي جارهم توتنهام في الدور قبل النهائي بنتيجة 3_1 في مجموع المواجهتين، في الوقت نفسه فقد صعد الريدز للنهائي بقوة على حساب أرسنال، مباراة الذهاب انتهت بتعادل سلبي، لكن في الإياب انتصر ليفربول بهدفين دون رد، ليضرب تشيلسي وليفربول موعدا ناريا في نهائي كأس كارباو وموقعة نارية لا تقبل القسمة على اثنين من أجل حسم اللقب.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

ومن المرجح وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب الألماني "يورجن كلوب" قمة نهائي كأس الرابطة أمام البلوز معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تيسيمكاس.

وسط الميدان: أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

وموعدنا مع بداية أحداث المباراة النهائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا حسب توقيت مدينة القاهرة، أي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، لكن في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا حسب توقيت أبو ظبي.