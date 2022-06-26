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تراند اليوم : مباراة ليفربول اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر HD مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مشاهدة مباراة ليفربول مباشرة

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مباراة اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن مباراة ليفربول مباشرة وأعلن الألماني يورجن كلوب، تشكيلة ليفربول، التي سوف يلعب بها ضد نظيره ، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس كاراباو، على ملعب ويمبلي.

تشكيلة ليفربول الأساسية في مواجهة اليوم أمام تشيلسي تشهد تغييرين عن مباراة ليدز يونايتد الماضية، في الممتاز، والتي انتهت بانتصار الريدز بنتيجة 6-0.

تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم ضد تشيلسي في كأس كاراباو

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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