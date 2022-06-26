تراند اليوم : رابط منظومة القروض السكنية للشباب .. مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار رابط منظومة مصرف الادخار القروض السكنية ليبيا 2022

مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار ،أكد مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع سبها إمحمد الحضيري، لـ218 أن المصرف ومنذ عام 2005 منح ووافق على ستة آلاف قرض للشراء أو البناء، وذلك لتمكين المواطنين من بناء مساكن خاصة بهم، وفقا لقرارات صادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وأوضح الحضيري أن المصرف قد أبرم عقوداً لإنشاء وتنفيذ وحدات إسكانية بالتزامن مع برنامج الإقراض خلال عامي 2005 و2006، عددها تسعة آلاف وحدة سكنية موزعة على عدد من المواقع في بلدية سبها، منها 3277 وحدة سكنية في المنشية و250 وحدة سكنية بمنطقة الزيغن، و550 وحدة سكنية في سمنو، و120 وحدة سكنية بمنطقة تمنهنت بوادي البوانيس، وموقع الحراري المعروف بعمارات مسعود الذي شيد به 288 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن الجهة المنفذة لهذه الوحدات السكنية هي جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأفاد الحضيري خلال حديثه بأنه وبخصوص مبادرة رئيس الحكومة المتعلقة بمنح قروض للشباب؛ فإنه لم يرد شيء بخصوصها من الإدارة العامة للمصرف وآلية التقديم أو الضوابط المتعلقة بهذا الملف.

ناقشت اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة الآليات المتاحة لتحقيقها.

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وكانت اللجنة قد عقدت، الأحد، مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة طرابلس، عرضت من خلاله خطوات تنفيذ المبادرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، محمد غولة، إن إدارته ستلجأ لمصرف ليبيا المركزي؛ لتحديد الآلية التي سيتم بها توزيع القروض السكنية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها وزراء الإسكان والتعمير والشباب ووزارة الحكم المحلي وعدد من رؤساء الأجهزة والجهات المعنية أوكلت لها مهمة توزيع 24 ألف قطعة أرض لغرض الإسكان كمرحلة أولى.

وتتولى اللجنة مهام تنفيذ برنامج تقديم منح إقراض نقدي لثلاثة آلاف شاب ضمن مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وتتعدد مصادر التمويل الإسكاني في الأراضي الليبية، ويختلف أداء مؤسسات التمويل تبعاً للفترة الزمنية والظروف السياسية والاقتصادية والبيئية المحيطة. وبشكل عام، تتكون مصادر تمويل الإسكان في الأراضي الليبية من التمويل من المدخرات الشخصية للأفراد، والمصارف، ومؤسسات الرهن العقاري المتخصصة، والقطاع العام كالحكومة والبلديات، ومؤسسات الإسكان المتخصصة المحلية والدولية العاملة في ليبيا.

أنواع من المؤسسات التمويلية في ليبيا

أولا: المصارف

ساهم الغياب القسري للقطاع المصرفي بعد الثورة لليبية، في انحسار فرص ومصادر التمويل الإسكاني في الأراضي الليبية. وتسببت تلك الإجراءات بفقدان الليبين لمصدر أساسي لتمويل شراء المساكن وتمويل عملية بنائها بالنسبة للمالكين والمستثمرين. وعزز هذا عزوف الليبيين عن التعامل مع فروع البنوك الإسرائيلية في الأراضي الليبية واقتصار التعامل على الخدمات المصرفية.

وشهد القطاع المصرفي تطورات متسارعة في مختلف المؤشرات، حيث تضاعف عدد المصارف العاملة، ونمت قيمة التسهيلات الائتمانية بشكل ملحوظ بعد التسعينيات، وبلغت حوالي 1,346.2 مليون دولار في العام 2000، وشكلت ما نسبته 38% من ودائع العملاء.

وبالرغم من أن قيمة التسهيلات الائتمانية ونسبتها من الودائع عادت إلى النمو تدريجياً في الأعوام اللاحقة، إلا أنها انخفضت في العامين الأخيرين، وشكلت التسهيلات 30% من ودائع العملاء نهاية العام 2008.

بلغت قيمة القروض المقدمة 1,054 مليون دولار في العام 2008، وبلغت قيمة قروض السكن 181 مليون دولار.

وقد توزعت قروض السكن ما بين قروض لأغراض الاستخدام الشخصي ( 61%)، وقروض للأغراض التجارية (39%).

وتم استخدام 36% من قروض السكن الشخصية لشراء مسكن دائم، واستخدام 25% لتحسين ظروف المسكن.

أما قروض السكن للأغراض التجارية، فتوزعت ما بين شراء بناء قائم (11.6%) وتأسيس عقار جديد (27.7%).

لا تزال حصة قطاع الإسكان من إجمالي التسهيلات الائتمانية متواضعة. ويعزى ذلك على الأغلب إلى متطلبات وشروط القروض السكنية في مواجهة سعي المصارف تقديم تسهيلات وقروض منخفضة القيمة وقصيرة الأجل وبضمانات ومتطلبات معقدة نسبياً.

ولا ينكر القائمون على المصارف العاملة في الأراضي الليبية سياستهم المتحفظة إزاء التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية. ويعزون هذه السياسة إلى ارتفاع حجم المخاطر وعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وقد دفع هذا الوضع البنك المركزي للتدخل وإصدار تعليماتها المتعلقة بإلغاء الحدود الدنيا لنسبة التسهيلات للودائع التي كانت مفروضة على المصارف، وبلغت في آخر تعميم 30%. واستبدلت هذا الشرط بتخفيض الحد المسموح به للمصارف فيما يتعلق بالتوظيفات الخارجية للودائع، حيث انخفض الحد من 65% في آب 2009.

تتعدد متطلبات التمويل وأشكال الضمانات التي تطلبها المصارف من أجل تقديم التسهيلات لجمهور المستفيدين. وتختلف تلك الأشكال والمتطلبات من مصرف إلى آخر، حيث تتبنى كل مصرف سياسة ائتمانية تعكس وضعه الائتماني، ومركزه المالي، وقدرته على إدارة المخاطر.

كما تسهم جنسية المصرف، ومدى التزامه بتعليمات إدارته المركزية والبنك المركزي الذي يشرف عليه، في تحديد توجهاته وطبيعة اشتراطاته المسبقة لمنح التسهيلات للمقترضين.

تمر القروض السكنية بمراحل مختلفة، ولكل مرحلة متطلباتها والفترة اللازمة لتنفيذها. وتبدأ العملية بتقديم طلب للحصول على القرض السكني، ويدرس المصرف جميع الجوانب المتعلقة بالطلب المقدم، ومدى تحقيقه لمتطلبات وشروط المصرف. ومن أهم الضمانات التي يطلبها المصرف.

• أن تكون الشقة أو البناء موضوع القرض مسجلة لدى دائرة الأراضي (الطابو) باسم المقترض، أو يمكن تسجيلها باسمه. وترهن الشقة باسم المصرف لحين سداد القرض.

• يحتاج المقترض إلى تأمين على الحياة وتأمين على الشقة، وعادة ما يتم توفيرها من قبل المصرف، ويتحمل المقترض تكلفتهما.

• يطلب من المقترض أن يكون راتبه محولاً لحسابه في المصرف الذي سيقدم له القرض.

• تطلب بعض المصارف، إضافة إلى ما سبق، كفيل أو أكثر، على أن تكون رواتبهم محولة لنفس المصرف.

• تطلب المصارف أحياناً شيكات شخصية مؤجلة الدفع من المقترض بدلاً عن الكفلاء.

تتعدد المتطلبات التي تشترطها المصارف لقاء الموافقة على منح قروض السكن للمواطن. وتختلف تلك المتطلبات باختلاف القطاع الذي يعمل به الفرد ( حكومي، خاص)، واختلاف دخل الفرد، وقيمة القرض المطلوب. وتتراوح المتطلبات ما بين الاكتفاء بشرط تحويل الفرد راتبه في البنك المقدم للقرض، ورهن العقار موضوع التمويل، خاصة لموظفي القطاع الخاص.

بالإضافة للضمانات المطلوبة، تفرض المصارف أسعار فائدة محددة وعمولات إدارية ورسوم تامين على القروض السكنية. ويحدد المصرف فترات السداد وقيمة القسط الشهري استناداً لقدرة المقترض على السداد ومستوى دخلة الثابت.

تختلف أسعار الفائدة وفترات السداد والعمولات على القروض السكنية من مصرف إلى آخر. وتعتمد أسعار الفائدة على سعر الفائدة العالمي( Libor)، بالإضافة على الهامش الخاص بكل مصرف

يمكنكم التسجيل في القروض السكنية للشباب من خلال ( الرابط التالي ) .