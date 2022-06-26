تراند اليوم : رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا .. التسجيل في منظومة القروض السكنية عبر منظومة القروض السكنية مصرف الادخار

أعلن مصرف ليبي عن رابط منظومة القروض للشقق السكنية للشباب في ليبيا بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وعن شروط الاستفادة من المرحلة الاولى في قروض الشقق السكنية.

وعند تفعيل رابط يمكنكم اتباع الخطوات التالية لاستكمال عملية التسجيل:

أدخل على نظام القروض العقارية.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الطلب عبر الإنترنت.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة

التحقق من المستندات المطلوبة وقم بتحميلها.

ستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى، وكان قد قال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 الف دينار و تستهدف المبادرة 25 الف مستفيد.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب مصرف الادخار