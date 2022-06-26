تراند اليوم : رابط منظومة القروض السكنية للشباب

رابط منظومة القروض السكنية للشباب ،تسعى الحكومة لتوفير المساعدات المالية للفئات التي ينطبق عليها شروط الحصول على المسكن في كل المحافظات والمجن الليبية، وفي ظل أوضاع تمر بها البلاد وتعاني من خطر انتقال كورونا، فقد تحدثت القيادات الليبية عن برامج للدعم، سوف تقوم من خلالها بتخصيص مبلغ مالي كبير لدعم الشباب المقبلين على الزواج حديثاً، وذلك ضمن القروض السكنية الليبية لتمكين الشباب من بناء المسكن أو توزيع الأراضي، وغيرها من الخدمات التي يوفرها المصرف العقاري الليبي، هذا بجانب برامج التوظيف وإيجاد فرص العمل.

رابط منظومة القروض السكنية للشباب

تلك الخدمة ستمكن الشباب المقبلين على الزواج من تسجيل طلباتهم إلكترونياً، والتقديم على القروض السكنية والدخول في خدمة الحصول على وحدة سكنية، والاستفادة من المجهودات الحكومية لتسهيل وتيسير الحياة الظروف المعيشية للمواطنين من الفئات الأسد احتياجاً ومحدودي الدخل أو أصحاب الدخول المنخفضة والطريقة سيتم توضيحها فيور نشر رابط الخدمة.

يمكن للشباب التقديم على طلب التسجيل في منظومة القروض السكنية عن تفعيل الرابط مع اتباع باقي الخطوات:

زيارة موقع منظومة القروض السكنية “سيعلن عنه قريبا”.

يمكن زيارة موقع منصة حكومتنا الليبية وانتظار تفعيل الرابط والإعلان عنه رسميا.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة في طلب التقديم الإلكتروني.

أدخل كافة المعلومات المطلوبة بكل دقة، والتحقق ورفع المستندات المطلوبة.

تفاصيل القروض السكنية الجديدة للشباب في ليبيا

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل حول النماذج المطلوب تقديمها وطريقة رفع المستندات حتى يتم طلبها ضمن أوراق التقديم التي حتى الآن سترفع على الموقع، ومن المنتظر أن يكون الإعلان قريبا، وبه كافة التفاصيل والمتطلبات، ومن المرجح أن يكون سقف القروض السكنية في حدود 150 ألف دينار، ز 200 أف دينار ليبي للقروض التجارية.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة الليبية خصصت مبلغ وقدره مليار دينار لدعم الشباب المقبلين على الزواج، ضمن قروض السكن الليبية.

وأوضح الدبيبة أنه سيتم صرف مبلغ مليار و700 مليون دينار على هئية قروض سكنية من خلال المصرف العقاري، وشدّد الدبيبة على ضرورة مواجهة نفور الشباب من الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، والعمل على تقليل نسبة البطالة في البلاد.

وحسب تصريحات صادرة من الدبيبة فإنه سيتم صرن القروض لـ 50 ألف شاب وشابة مقبلين على الزواج، ويجب عليهم أن يتموا الأوراق المطلوبة لإثبات أنهم سيتزوجون في القريب .

ونبه الدبيبة في حضور عدد من الوزراء و عدة وفود شبابية من مختلف مدن ليبيا إلى أن الشباب هم «قادة سفينة الوطن نحو التقدم والازدهار».

وتابع: «الحكومة واجهت مناكفات لإعاقة عملها، ولكن تتوقف عن احتضان الشباب، وقد سعينا إلى رسم جملة من السياسات لإشراكهم في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، واستثمار مهاراتهم».

يمكنكم التسجيل في القروض السكنية للشباب من خلال ( الرابط التالي ) .