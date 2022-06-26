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تراند اليوم : بث مباشر الليفر .. بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي مشاهدة ماتش ليفربول بث مباشر يلا شوت ماتش ليفربول وتشيلسي مباشر

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بث مباشر ماتش الآن ماتش ليفربول بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم ويواجه بطل أوروبا والعالم غريمه ليفربول اليوم الأحد على أرضية ملعب ويمبلي في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتقام المواجهة المرتقبة بين ثالث ترتيب وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (بطريقة 3-4-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: كيبا آريزابالاغا.
خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر.
خط الوسط: سيزار آزبيليكويتا، جورجينيو، نغولو كانتي، ماركوس ألونسو.
خط الهجوم: مايسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، كاي هافيرتس.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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