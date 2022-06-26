تراند اليوم : رابط منظومة القروض السكنية .. رابط القروض السكنية للشباب ليبيا عبر منظومة مصرف الادخار والاستثمار العقاري

رابط القروض السكنية للشباب ليبيا رابط منظومة القروض السكنية للشباب رابط منظومة القروض السكنية رابط منظومة القروض منظومة القروض مصرف الادخار رابط مصرف الادخار منظومة مصرف الادخار مصرف الادخار والاستثمار العقاري وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة الليبية خصصت مبلغ وقدره مليار دينار لدعم الشباب المقبلين على الزواج، ضمن قروض السكن الليبية.

وأوضح الدبيبة أنه سيتم صرف مبلغ مليار و700 مليون دينار على هئية قروض سكنية من خلال المصرف العقاري، وشدّد الدبيبة على ضرورة مواجهة نفور الشباب من الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، والعمل على تقليل نسبة البطالة في البلاد.

وحسب تصريحات صادرة من الدبيبة فإنه سيتم صرن القروض لـ 50 ألف شاب وشابة مقبلين على الزواج، ويجب عليهم أن يتموا الأوراق المطلوبة لإثبات أنهم سيتزوجون في القريب .

ونبه الدبيبة في حضور عدد من الوزراء و عدة وفود شبابية من مختلف مدن ليبيا إلى أن الشباب هم «قادة سفينة الوطن نحو التقدم والازدهار».

وتابع: «الحكومة واجهت مناكفات لإعاقة عملها، ولكن تتوقف عن احتضان الشباب، وقد سعينا إلى رسم جملة من السياسات لإشراكهم في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية، واستثمار مهاراتهم».

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