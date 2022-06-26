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تراند اليوم : ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر

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واستقرت شبكة قنوات بي ان سبورت علي بث المباراة عبر شاشة قناة beIn Sports 1 Premium Qatar HD بصوت المعلق رؤوف خليف

 مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

تقام مواجهة الأحد  27 فبراير 2022 ، فى تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة 7:30 مساءً توقيت .

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

قناة ESPN (Syndication 902)
Telstar15°W -12609 H 7552

قناة Varzish Sport HD
NSS 57°E-11565 H 10750
Yahsat52.5°E-11785 H 27500

قناة Türkmenistan Sport HD
TurkmenAlemSAT 52°E-12303 V 27500

قناة ESPN Brasil HD
SES-6 40.5°W-3980 L 21600

قناةMatch! TV
Express 14°W -11632 V 14180

قناة IRIB Varesh
Badr 26°E -12265 H 30000
Badr 26°E -11881 H 27500
Intelsat 62°E -11555 V 30000

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

قناة beIN Sports 1 English HD
Eutelsat 25B/Es hail 25.5E -11623.00 V 27500

قناة beIn Sports 1 Premium Qatar HD
Eutelsat 25B/Es hail 25.5E -11547. V 27500
EUTELSAT 8.0W -11012 H 27500

قناة Arena Sport 3 Premium Serbia HD
ASTRA 23.5E -11720 H 30000

قناة beIN Sports 1 France HD
ASTRA 19.2E -12168 V 29700

قناة Dazn 1 Spain
ASTRA 19.2E -10788 V 22000

قناة Dazn 1 Spain HD
ASTRA 19.2E -10729.00 V 22000

قناة Diema Sport 2 Bulgaria
HELLAS SAT 39.0E -12482 V 30000

قناة Diema Sport 2 Bulgaria HD
HELLAS SAT 39.0E -12137 V 30000

قناة Eleven Sports 1 Poland HD
HOTBIRD 13.0E-11487 V 27500

قناة Digi Sport 1 Hungary
INTELSAT 0.8W -12130 H 28000

قناة Digi Sport 1 Hungary HD
INTELSAT 0.8W -11823 H 30000

قناة Setanta Sports Ukraine
HOTBIRD 13.0E -12437 H 29900

قناة Sport 1 Israel
AMOS 4.0W 11030 V 27500
قناة Sport 1 Israel HD
AMOS 4.0W -10842 V 30000

قناة Sport TV 2 Portugal HD
HISPASAT 30.0W -12246 H 27500
HISPASAT 30.0W -12360 H 27500

قناة SuperSport 2 Albania HD
EUTELSAT 16.0E -10845 H 30000

قناة Ziggo Sport Select Netherlands HD
ASTRA 23.5E -12129 V 29900
EUTELSAT 9.0E -11727 V 30000

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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