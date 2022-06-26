تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ليفربول وتشيلسي مباشر HD مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ليفربول وتشيلسي HD

ليفربول مباشر ليفربول وتشيلسي مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بث مباشر ليفربول وتشيلسي واعتمد يورجن كلوب على تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي فالملايين من جمهور كرة القدم يترقبون انطلاق هذه المواجهة الهامة والحاسمة، فتنعقد مواجهة القمة الإنجليزية اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سيدفع كلوب بأفضل لاعبيه الذين سيقاتلون من أجل عبور تشيلسي بنجاح والتتوج بأول ألقابه، ويتوج على لاعبي الريدز الحذر من لاعبي تشيلسي الذي حققوا العديد من الانتصارات المميزة.

ويفتح ملعب ويمبلي أبوابه لاستقبال مباراة ليفربول وتشيلسي، وقد أعلن كل من الفريقين جاهزيتهم لهذه المواجهة الهامة فسيبذل اللاعبين جهودهم من أجل اللقب، ومن المتوقع أن يعتمد الألماني يورجن كلوب على اللاعب المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، فضلاً عن لويس دياز ومن المرجح أن يتواجد ديوغو جوتا على دكة الاحتياط، وقد عبر لاعبي الريدز عن حماسهم لهذه المواجهة تشيلسي.

تجدر الإشارة أن ليفربول قد نجح في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث تخطي عقبة آرسنال فسقط في فخ التعادل السلبي بمواجهة الذهاب التي انتهت بدون أهداف، لكن عاد الريدز لتحقيق فوز مثير على آرسنال بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

وتنعقد مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورت القطرية، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وفي الساعة 7:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: كيليهر

في خط الدفاع: جويل ماتيب، ترنت ألكسندر أرنولد، تيسيمكاس، فيرجيل فان دايك.

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.