تراند اليوم : ماتش ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس ماتش ليفربول اليوم مباشر

ماتش الليفر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ماتش ليفربول مباشر ماتش ليفربول الان ماتش ليفربول اليوم مباشر يستضيف اليوم الأحد، ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن، مواجهة نارية تجمع فريق ليفربول بنظيره تشيلسي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ويقدم «الوطن سبورت»، تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.

وسيكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، هو الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة قوية تتجه الأنظار إليها من كل أنحاء العالم.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس الرابطة والتردد

وستكون القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية هي قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف، وقناة beIN Sports Connect 2022.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

ويأتي تردد قناة bein sport 1 premium على النحو التالي:

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

وسيكون تردد قناة beIN Sports Connect 2022 الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي كما يلي:

نايل سات 12604 8psk

نايل سات 11054 8psk

نايل سات 11013 8psk

ويسعى ليفربول لتعزيز رقمه والتفوق على مانشستر سيتي، خاصة أن الريدز الذي يلعب له المصري محمد صلاح هو الأكثر تتويجا بلقب كأس الرابط الإنجليزية في تاريخها، بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب لكل منهما.