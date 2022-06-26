تراند اليوم : 10 عادات يومية تسرع الشيخوخة المبكرة

وكالات / الخليج 365

هناك الكثير من المشاكل في الذاكرة والتجاعيد وفقدان العضلات والجلد الباهت والتعب التي تظهر علينا مبكرا تتدل علي علامات شيخوخة مبكرة ، و من الطبيعي أن تصاب بالذعر عندما يلاحظ المرء هذه العلامات المقلقة ، ويلجأ إلى المنتجات المضادة للشيخوخة التي تحاول عكس مسار الشيخوخةـ حيث يمكن أن تؤدي مراقبة عاداتنا اليومية وتصحيحها إلى إبطاء الشيخوخة إلى حد ما وإضافة سنوات جيدة إلى حياتنا.

ونستعرض في لااسطور التالية وفقا لموقع “ hindustantimes” أبرزالعادات اليومية التي يمكن أن تسرع في عملية الشيخوخة، وفقا إلي تيم جراي أخصائي الصحة النفسية.

الجلوس طوال اليوم:

بينما قد لا يدرك المرء مخاطر نمط الحياة المستقرة على الفور ، إلا أن الجلوس طوال اليوم مع مرور الوقت يقتلنا بالفعل، و من زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، وزيادة فرصنا في الوفاة من Covid ، وتعريضنا لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، والاكتئاب والقلق ، هذه العادة السامة تجعلنا بلا شك نتقدم في العمر بشكل أسرع.

تناول الأطعمة غير الصحية:

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول السيئ والسكر والصوديوم يمكن أن تزيد من الالتهابات في الجسم، و تعتبر الشيخوخة حالة التهابية مزمنة وتناول الطعام غير الصحي يمكن أن يسرعها، و ابحث عن طريقة أفضل للتعامل مع التوتر والبقاء شابًا لفترة أطول.

لا تضحك:

إذا كنت لا تضحك بما فيه الكفاية وقد مضى وقت طويل قم بتنزيل فيلم كوميدي، و قد يؤدي عدم الضحك بشكل كافٍ إلى تراكم التوتر مما قد يقلل من قدرة خلايا الجسم على مكافحة العدوى، و يؤدي الضحك إلى إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة ويعزز الشعور العام بالرفاهية.

البقاء في الداخل:

في حين أن الوباء قد حول الكثير منا إلى "شخص داخلي" ، فقد حان الوقت لارتداء أحذية الجري تلك والقيام ببعض الأنشطة البدنية، و علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر البقاء في المنزل طوال الوقت أيضًا على صحتك العقلية مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة.

النوم أقل:

لا تفرط في المشاهدة أو تسترخي على حساب جعل نفسك أكبر سنًا قبل أن يحين الوقت وفقًا لدراسة ، فإن ليلة واحدة فقط من النوم غير الكافي يمكن أن تجعل خلايا كبار السن تتقدم في العمر استرح جيدًا لتبقى شابًا.

عدم وجود أهداف:

عدم وجود اتجاه أو دافع في الحياة يمكن أن يجعل المرء يشعر بالاكتئاب، مما يسرع من عملية الشيخوخة.

الكثير من الضوء المزيف:

من المعروف أن الضوء المزيف المنبعث من الهواتف الذكية والشاشات يعزز الشيخوخة ويقلل من طول العمر وفقًا للدراسات.

التدخين والكحول:

بينما قد تجد سعادة مؤقتة وإثارة أثناء التدخين أو شرب الكحول، إلا أنهما في الواقع يسرقان سنوات من حياتك.

عدم الحد من التلوث البيئي:

يرتبط التعرض الي التلوث البيئي خاصة البيئة المليئة بالغبار والأترابة إلي الشيخوخة المبكرة للجلد.