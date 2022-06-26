تراند اليوم : نتائج كونكور 2022 - موريباك 2022

نشرت وزارة التهذيب الوطني ممثلة في إدارة الامتحانات والمسابقات اليوم لوائح نتائج كونكور 2022 النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى من الإعدادية المعروف لدى الناس تحت اسم "كونكور" للسنة الدراسية 2022 .

وقد اعتبر ناجحا كل متسابق حصل على 90 نقطة من 200.

وفيما يلي النتائج حسب الولايات.. ويمكن الاطلاع عليها بالنقر على اسم الولاية المعنية :

نواكشوط الشمالية

نواكشوط الغربية

نواكشوط الجنوبية

الحوض الشرقي

الحوض الغربي

لعصابة

كوركول

لبراكنه

ترارزه

آدرار

داخلت نواذيبو

تكانت

كيدي ماغا

تيرس الزمور

انشيري

الولايات الداخلية