تراند اليوم : تفسير حلم البكاء في المنام ! !

سنعمل على تفسير جميع أحلامكم كتفسير حلم البكاء في المنام لتتعرفو من خلال هذا مجلة على ما الذي يعنيه البكاء في المنام على لسان أمهر مفسرين الأحلام، و كما تعلمون أن هذه الأحلام هي عبارة عن رسائل لنا تخبرن بما نجهله في حياتنا اليومية، لتكون منذرتا لنا في كثير من الأمور التي لا نعرفها ونجهلها، ولا أحد منا يمكنه أن يتنبأ بميعاد هذه الأحلام و لا هيئتا و ما إذا كانت فعلا رسائل أم هي مجرد أضغاص أحلام لا أساس لها من الصحة وهي وحي من الخيال الذي ينسجه لنا عقلنا الباطن، سنتعرف من هلال هذا مجلة على حقيقة تفسير حلم البكاء في المنام هل هو رؤية أم مجرد خيالات وما هو تفسيره و ما الذي يرمي إليه.

حلم البكاء في المنام

أول مفسرو الأحلام ومنهم إبن سيرين حلم البكاء في المنام بأنه خير في أغب الأحيان، ويأول تفسير الحمل على حسب الأمور التالية:

من بكى وامتلأت عيونه بالدموع، ولم يخرج منها الدمع فسينال مالا حلالا.

من رأى في المنام أو الحلم انه يبكي بدون صراخ فهو فرج من الغم والهم.

من رأى نفسه يبكي في المنام صارخا او لاطما او مشقق لباسة او لابسا اللباس الاسود فان ذلك يشير الى الحزن .

من بكى خشية من الله تعالى او من سمع القرآن او من ابدى ندمه على ذنب فعله في الماضي فهذا يشير الى السرور والفرح وذهاب النكد والهم ، ويدل كذلك على الخشية من الله ، او يدل على نزول المطر اذا ما حرم منه سابقا ،وكان في امس الحاجة اليه ان ذلك قد يشير الى طول العمر .

اما من راى نفسه باكيا ذاكرا الله ومسبحا ومهللا فيشير ذلك على زيادة في توحيده الله تعالى ،والبكاء في العينين عبارة عن فرح وسرور ، وان كان مصحوبا بالصراخ والعويل فهو حزن ومصيبة والبعض يقول ان من بكى في منامه فسيأتيه ازعاج واخبار سيئه عن عائلته .