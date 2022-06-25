تراند اليوم : تفسير خروج الدم من الفرج في المنام لابن سيرين! !

نزول الدم من الفرج عند النساء في المنام له عدة دلالات، وربما يكون الأمر عند بعض الرجال الذين يحلمون في منامهم أن لديه فرج مثل النساء ينزل منه الدم، ولكن هذا الأمر مخصص أو منتشر عند النساء أكثر من الرجال، لأن الحيض والنفاس والدورة وغيرها متعلق بهم على عكس الرجال .

وحلم خروج الدم من الفرج، في الغالب يراود النساء عندما تفكر في الدورة الشهرية والحيض، والألم الذي سيلم بها عن إقتراب قدومها، ويبقى التفكير الإنفعالي والجسدي هو أحد أسباب هذه الأحلام، لذا نكتب لكم في هذا مجلة تفسير حلم خروج الدم من الفرج .

تفسير حلم نزول الدم من الفرج لابن سيرين

يقول إبن سيرين وشيوخ التفسير في حلم نزول الدم من الفرج عند النساء، أن نزول الدم من فرج المرأة يُعتبر دليل فرج الهموم والكروب، لأن خرج الدم بمثابة ذهاب الأجزان والهموم، وفسر ذلك أيضا، بأن المولود الذي ستولده المرأة الحامل سيكون سليماً، وإن كان يوجد ألم فهو يدل على طلق الولادة، لأن قوته تعني قوة الطلق وسهولة الولادة، وعدم وجود الألم يُعني وقت يطول في ولادتها ولكنه سيكون بخير، وفي حال زادت كمية نزول الدم في حلمها زاد الخير وعم أكثر، وللبنت العزباء هو خير قادم وسعادة بشيء كانت تنتظره وتتمناه وقد يكون نيل درجات في العلم أو زواج لمن أقدمت على سن الزواج، ولكن إن رأت ما يؤلمها في نزول الدم فإن الزواج سيكون به الكثير من الهموم.

وإن حلمت المرأة المتزوجة بنزول الدم من فرجها في المنام، سواء كان دم أو ألم من الدورة الشهرية، وإن كان دم عادي مصحوباً بألم، فهذا يُفسر بفرج كروب الحياة التي تعاني منها، وربما يكون رزق أو حمل في بطنها، لأن الدورة تنفي الحمل، والحلم ينفي الواقع، ويكون الحمل في معناه، وقد يكون تفسير الألم ونزول الدم معه هو الإنتقال لبيت جديد ومرحلة جديدة من الحياة تصعب في بدايتها ولكن تجد الراحة بعدها كما في الدورة الشهرية تصعب في وقتها، حيث راحة خلال فترة إنقطاع الورة وحتى موعدها القادم.