تراند اليوم : تفسير حلم الصلاة على النبي في المنام ! !

تفسير حلم الصلاة على النبي في المنام له الكثير من الدلالات الإيجابية، و سنقوم بسرد تفسير رأياكم بشكل مفصل في هذا مجلة بحث سيشكل جميع الأمور الحسنة و السيئة إن وجدة دونما نقصان أو زيادة، كما أننا سننقل لكم التفسير عن كبار مفسرين الأحلام الذين لهم باع وذراع في تفسير الأحلام بما يتوافق مع القرأن و السنة النبوية المشرفة ومن أمثال المفسرين الأجلاء مفسر الأحلام إبن سيرين، ومن خلال هذا مجلة المتواضع سنوفر عليكم عناء البحث و الإنتظار طويلا لمعرفة ما هي الرسالة التي يحاول هذا الحلم أن ينقلها لنا لتكون مرشدتا لنا في الكثير من أمور حياتنا اليومية، نترككم الأن مع التفسير لحلم الصلاة على النبي في المنام لتريحو بالكم من عناء التفكير في ما الذي يعنيه هذا الحلم وما الذي يدل عليه.

الصلاة على النبي في المنام

إنتقينا لكم هذا التفسير من كبار المفسرين للأحلام أمثلا إبين سيرين و غيره من المفسرين الذين يشهد القاصي والداني لصحة تفاسيرهم للأحلام ، نترككم الأن مع ما جاء من التفسير لحلمكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فان الشيطان لا يتمثل بي ) وقال ( من رآني فقد رأى الحق ) وقال ( من رآني في المنام فلن يدخل النار.

فمن رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه رأى الرسول في الحقيقة ولم ير الشيطان ، ولن يدخل النار ، فمن رآه في المنام وكان مديونا قضى الله عنه ديونه ومن كان مريضا ورآه في المنام فسوف يشفى ، ومن كان محاربا ومجاهدا فسينصره الله ، ومن رآه وكان مسرورا فسوف يحج الى بيت الله الحرام ، ومن رآه في ارض قاحلة اخصبت ، وان كان في مكان قد انتشر في الظلم فسوف يتبدل الظلم الى العدل

اما من حلم بأنه يصل علي الرسول صل الله علي وسلم فانه منتظر خبر سارا اواذا كان متزوجة ستحمل او اذا كانت في ضيق فرج الله عنها كربتها ونور طريقها وسخر السبل للوصول الي الهداف التي تسعى للوصول اليه