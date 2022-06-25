تراند اليوم : اغاني رمضان .. اغانى رمضان كريم 2022 جميع اغاني رمضان القديمه

اغاني رمضان .. اغانى رمضان كريم 2022 جميع اغاني رمضان القديمه شهر رمضان المبارك شهر الخيرات شهر السعادة وراحة البال، شهر الاطمئنان شهر العبادات، وتأدية المناسك بأكملها، حيث يبحث الكثير من الناس حول العالم وفى المملكة العربية السعودية عن أجمل الاغانى القديمة لشهر رمضان لاجل الاحتفال، ومن اغاني رمضان قديمه سعودية مكتوبة كالتالي :

رمضان جانا.

مرحب شهر الصوم .

وحوى يا وحوى .

والله بعودة يا رمضان .

اهو جه يا ولاد .

افرحوا يا بنات .

حالو يا حالو.

بركة رمضان .

والله لسه بدرى يا شهر الصيام .

المسحراتى.

أغانى رمضان قديمة

أغنية وحوى ياوحوى من أجمل واقدم الاغانى الرمضانية والتى تعبر عن سعادة الاطفال فى الاحتفال بشهر رمضان ومن بعض كلماتها.

وحوي يا وحوي اياحه

روحت يا شعبان اياحه

وحوينا الدار جيت يا رمضان

وحوي يا وحوي اياحه

هل هلالك و البدر اهو بان

يالا الغفار

شهر مبارك و بقاله زمان

يالا الغفار

هل هلالك و البدر اهوه بان

يالا الغفار

شهر مبارك و بقاله زمان

يالا الغفار

شهر مبارك و بقاله زمان

محلا نهارك بالخير مليان

وحوي يا وحوي اياحه

روحت يا شعبان اياحه

وحوينا الدار جيت يا رمضان

وحوي يا وحوي اياحه

جيت في جمالك سقفوا يا عيال.