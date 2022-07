تراند اليوم : مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الجزء الثالث .. قنوات عرض مسلسل الاختيار ٣

يعد مسلسل الاختيار 3 من المسلسلات الدرامية الفنية من انتاج شركه مصريه في جمهوريه مصر العربية، وهو من ابرز المسلسلات واضخمها في الدراما المصرية، ويشارك في هذا المسلسل كوكبة من النجوم والفنانين والفنانات المشهورين في جمهوريه مصر العربية والوطن العربي، ويقومون بتأدية ادوار رئيسيه في هذا المسلسل، الامر الذي دفع هذا المسلسل للشهرة عبر القنوات الفضائية المصرية، والتي جذبت الكثير من الجماهير ممن يفضلون يرغبون مشاهده الاعمال الدرامية، حيث تدور احداث قصه مسلسل الاختيار الجزء الثالث حول ما يسمى بالربيع العربي، بالإضافة الى ان هذا المسلسل يركز على ثوره 30 حزيران 2012، وكيف كان تأثير هذه الثورة على المشهد السياسي المصري وقتها.

القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار الموسم الثالث

من الجدير بالذكر التنافس الشرس بين القنوات التليفزيونية لاستضافة مسلسلات رمضان هذا العام، وقد استطاعت قناتي ON E و ON Drama الحصول على حقوق البث الحصري لحلقات مسلسل الاختيار الجزء الثالث مجانًا لجميع المتابعين في كل مكان بالعالم العربي، كما سيتم عرضه أيضًا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يترقب جمهور مسلسل الاختيار منذ عرض أول موسمين له الحلقة الأولى للموسم الثالث بفارغ الصبر، ويجدر القول أن ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل، ومن المتوقع أن يتم عرض حلقة واحدة جديدة كل يوم في تمام الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات ON.

من هم أبطال مسلسل الاختيار الجزء الثالث

يشارك في مسلسل الاختيار الجزء الثالث مجموعه من النجوم والفنانين والشخصيات في عالم الفن، وهم من أشهر وأبرز الممثلين في جمهوريه مصر العربية والوطن العربي، وتعد هذه الكوكبة من النجوم السبب الرئيسي في شهره مسلسل الاختيار الجزء الثالث والاجزاء السابقة أيضا، حيث قامت شركه انتاج مسلسل الاختيار اعلان ترويجي الجزء الثالث لمسلسل الاختيار، بس انا تعرف على ابرز ابطال مسلسل الاختيار الجزء الثالث فيما يلي: