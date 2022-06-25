تراند اليوم : دعاء القنوت في صلاة التراويح

دعاء القنوت في صلاة التراويح ،من الأمور المهمة في شهر رمضان الكريم هو دعاء القنوت، وهو مهم جدا لما فيه من تقريب العبد لله عز وجل، فهناك الكثير من الادعية التي تقال في شهر رمضان في القنوت ومن أهمها وهو دعاء القنوت كاملات وهو:

اللهم إنا ا أكثرنا مقصرون ومذنبون نسألك سؤال واحداسؤال من كثرة ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما .

اللهم ثبتنا عند الممات اللهم ارحمنا قبل أن يدركنا هادم اللذات قبل أن يقول الشاب منا واحسرتاه ويقول الشيخ الكبير واشيبتاه ويقول المذنب العاصي واحسرتاه يا ارحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك فقها في الدين يا رب العالمين.. اللهم كما بلغتنا بداية رمضان فبلغنا آخره ..

اللهم اعد علينا رمضان أعواما عديدة.. وأزمنة مديدة.. واجعلنا فيه من المقبولين ..ولا تجعلنا من المحرومين .

دعاء القنوت كاملا

من الادعية المهمة والكاملة من دعاء القنوت هو الدعاء وانت خاشع والشعور انك بين يدي الرحمن عز وجل، وتقول الدعاء التالي:

اللهم لآبائنا وأمهاتنا حقٌ علينا.. لا نستطيع قضائه إلا برحمة من لدنك.. يا حي يا قيوم.. فأرضهم اللهم .. وارض عنهم .. وارفع قدرهم.. وأعلى منزلتهم ودرجاتهم .. واجعل مثواهم جناتك.. .أرض

اللهم عنا .. و تجاوز عن إساءتهم في حقك وحقهم .. واعف واصفح عنا وعنهم .. واجعلنا وإياهم من عتقائك من النار يا ارحم الراحمين ..

لك اللهم أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، وعليك توكلنا، فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله أنت .

دعاء القنوت اللهم اكشف البلاء

هنا يمكن أن نجد أهم الادعية في القنوت التي تكشف وتذهب عنا البلاء بمشيئة الله الواحد الاحد وهذا الأمر مهم أن ندعوا ونتوسل إلى رب العالمين من اجل أن ياخد بدعائنا وان نتوسل اليه في طلب كل أمر يهمنا مثل:

يا من يسمع دبيب النمل على الصفا، ويحصى وقع الطير في الهوا، ويعلم ما في القلب والكلي، ويعطي العبد على ما نوى، يا أرحم الراحمين .

نسألك يا الله، نسألك يا حنان، نسألك يا منان، نسألك يا حى يا قيوم، نسألك باسمك الكبير المتعالي، الذي ملأ الأركان كلها، أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين شر البلاء، وسوء القضاء، ما لا يكشفه عنا أحد غيرك، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .

اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، واشف صدور قوم مؤمنين .

نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، سبحانك أنت الذي خلقتنا وتهدينا، وأنت الذي تطعمنا وتسقينا، وإذا مرضنا فأنت تشفينا، وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا، ربنا نطمع أن تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين .

ادعية هامة في اخر رمضان 1443

مهم أن نتمكن من الدعاء إلى الله عز وجل حتى نكون ممن يستجيب لهم في شهر رمضان المبارك، فمن هنا يمكن أن نتعرف وندعو الله بالأدعية المهمة والمفضلة لعلها تكون ساعة استجابة من الله سبحانه وتعالي ومنها:

يا ربنا نسألك قلبنا سليماً، نسألك قلبا خاشعا، ورزقا واسعا حلالا طيبا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء .

نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها .

يا غياث المستغيثين، ويا صريخ المستصرخين، فك أسر المأسورين من المسلمين .

اللهم كن لمصر والإسلام والمسلمين حافظا من مكر كل ماكر، وفجر كل فاجر، وشماتة كل شامت، وحسد كل حاسد، وعداوة كل عدو، ومن جميع المهالك والمضار، والحرام والضلال، بقوتك يا شديد المحال

يا من إليه المشتكى، نشكو إليك ضعف قوتنا، إن كانت رحمتك وقفا على المحسنين، فمن يكون للمسيئين؟ .

ادعية القنوت في اخر رمضان

هنا لكل مذنب في حق الله يمكن أن يدعو الله في اخر أيام شهر رمضان الفضيل ومن أهم ما يمكن أن يقوله هو التالي: