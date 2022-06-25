تراند اليوم : دعاء هلال رمضان .. دعاء رؤية هلال رمضان 2022

دعاء هلال رمضان ،يكون الأول من شهر رمضان عام 1443 هـ يوم السبت الموافق الثاني من أبريل عام 2022 م، حيث تنتظر الأمة الإسلامية، بل الأمة العزبية بأكملها حلول هذا الشهر المبارك بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر، وفيما يلي نقدم لكم دعاء استقبال شهر رمضان 1443 مكتوب:

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقّ هَذَا الشَّهْرِ، و بِحَقٍّ مِنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنْ ابْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إلَه، و أَهِّلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، و أَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبَتْ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِي طَاعَتِك، و اجْعَلْنَا فِي نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إلَه، و إذَا كَانَ لَك فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتِقُهَا عَفْوُكَ، أَوْ يَهَبَهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ، و اجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرٍ أَهْلِ وَ أَصْحَاب، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إلَه، و امْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّحَاقِ هِلَالِهِ، و اسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاخِ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ عَنَّا وَ قَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنْ الْخَطِيئَاتِ، وأَدْخَلْتَنَا فِيهِ مِنْ السَّيِّئَاتِ .

يَا رَبِّ وَنَحْنُ عَلَى مشارف قُدُوم رَمَضَان، رَبَّنَا لَا تَحْرِمْنَا مِن أُمْنِيَةٌ بُلُوغِه، اللَّهُمّ فَرِح قُلُوبِنَا وانر دروبنا وَهَبْ لَنَا سَعَادَة تَذْهَب أحزاننا وهمومنا . اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا صِيَامِ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا يَا كَرِيمُ يَا اللَّهُ .

اللَّهُمَّ يَا فَارَق الْفُرْقَان وَمَنْزِل الْقُرْآن وَيَا خَالِق الْإِنْسَان عَالِمِ السِّرِّ وَالْإِعْلَان، بَارَك اللَّهُمّ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ فِي صَوْمِ شَهْرٍ رَمَضَانَ وأعنا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالْقِيَام وَعَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآن، وَأَقْطَع عَنَّا حِزْب الشَّيْطَان وزحزحنا عَن النِّيرَان .

يَا اللَّهُ اجْعَل صِيَامِي فِيهِ صِيَامٌ الصَّائِمِين وقيامي فِيهِ قِيَامُ الْقَائِمِين وَنَبَّهَنِي فِيهِ عَلَى نَوْمِه الْغَافِلِين وَهَبْ لِي فِيهِ الْيُسْر وَالْعَافِيَة إنكعلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقربني فِيهِ إلَى مَرْضَاتِك وجنبني فِيهِ مِنْ سخطكو نقماتك ووفقني فِيه لِقِرَاءَة آيَاتِك بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

دعاء رمضان اللهم بلغنا رمضان

ورد عن رسولنا الحبيب محمد- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعوا كثيرًا اللهم بلغنا رمضان، ونحن أتباع نبي الله، لهذا السبب نقوم بالدعاء بهذا الدعاء؛ اقتداء به وإحياء لسنته، لذلك أحضرنا لكم في الأسفل دعاء رمضان اللهم بلغنا رمضان، وهو على النحو الآتي:

اللّهُمّ بَلّغْنَا رَمَضَان يَا كَرِيمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَا تَبَقَّى مِنْ أَيَّامِ شَعْبَان جَابِرَةٌ لِلْقُلُوب سَاتِرَةٌ لِلْعُيُوب مَاحِيَةٌ لِلذُّنُوب مُفَرَّجَة لِلْكُرُوب، اللَّهُمَّ إنْ شَوْقَنَا لشهرك قَدْ زَادَ، فَيَا رَبِّ لَا تَحْرِمْنَا وأحبتنا مِنْ صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، اللّهُمّ بَلّغْنَا رَمَضَان وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ، أَجَابَ اللَّهُ لَكُمْ الدُّعَاء وَأَبْعَد عَنْكُم الْبَلَاء وَرَفَع شَأْنُكُم فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اللَّهُمّ أَهْل عَلَيْنَا رَمَضَان بِالْأَمْن وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْمُسَارَعَة إلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَالْعَافِيَة المجللة وَالرِّزْق الْوَاسِع وَدَفَع الْأَسْقَام، اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ وَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِيه، اللَّهُمّ سَلَمَة لَنَا وَسَلَّمَه مِنَّا وَسَلَّمْنَا فِيهِ وَقَدْ عَفَوْت عَنَّا وَغَفَرْت لَنَا ورحمتنا، اللَّهُمّ قَرُبْنَا فِيهِ إلَى مَرْضَاتِك وجنبنا فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ ونقماتك وَوَفَّقَنَا فِيه لِقِرَاءَة آيَاتِك بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ إنِّي عَفَوْت عَمّنْ ظَلَمَنِي اللَّهُمَّ إنِّي عَفَوْت عَمّنْ أَسَاء إليَّ ، اللَّهُمَّ إنِّي سَامَحَت مَنِ اغْتَابَنِي، اللَّهُمَّ إنِّي سَامَحَت جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ كُلِّ شَخْصٍ أَخْطَأْتُ فِي حَقِّهِ أنَّ يسامحني، اللَّهُمَّ إنِّي قَدْ سَامَحَت كُلٍّ مِنْ أَسَاءَ لِي، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا كَرِيمُ .

دعاء دخول رمضان مكتوب

لقد تزامن تزايد البحث من قبل المسلمين عبر متصفح الإنترنت جوجل وغيره من المتصفحات الأخرى حول دعاء دخول رمضان مكتوب مع اقتراب دخول شهر رمضان للعام الجاري، إليكم في النقاط التالية أدعية دخول رمضان مكتوب التي يمكنكم الدعاء بها في أيام الشهر المبارك، وهو كما يلي: