تراند اليوم : دعاء دخول رمضان .. دعاء شهر رمضان المبارك

دعاء دخول رمضان ، شهر رمضان المبارك يبدأ الكثير من المسلمين بطرح العديد من الأسئلة التي تختص بهذا الشهر، علما وانه لم يتبقى على قدومه سوى خمسة عشر يومًا، وهو الشهر الذي ينتظره المسلمون في كافة أنحاء العالم في كل عام من اجل صيامه وقيامه والاكثار من العبادات فيه، وهو من أعظم أشهر السنة الهجرية، وفي هذا الشهر توجد أعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ومن خلال مقالنا سنتعرف على دعاء نية صيام شهر رمضان وشروطها الصحيحة.

ما هو دعاء عقد نية صيام رمضان

يتساءل الكثير من المسلمين عن دعاء نية صيام شهر رمضان، ولقد كثُرت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن هذا الأمر، علما وأن دعاء نية الصيام من الأمور التي لم يرد فيها نص صريح من السنة النبوية، أي أنه لا يوجد دعاء قد تم تخصيصه للمسلم ليردده في صيامه كل يوم، علما وأن محل النية هو القلب فقط، وأما ما ذُكر من قول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رأى الهلال: “اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله”، ويتعلق هذا الدعاء برؤية الهلال أول الشهر، علما وانه لا يختص بهلال شهر رمضان وانما بكل شهر هجري.

كيف يعقد المسلم نية صيام شهر رمضان

يمكن أن تتحقق نية الصيام بأن ينوي المسلم من ليلته صيام الغد وذلك يكون عن أداء صيام شهر رمضان في ذات السنة، وبذلك يتم تمييز صيام شهر رمضان عن غيره من الصيام، حيث ان النية تصح إمام بتحديد صيام اليوم أو من خلال تحديد صيام شهر رمضان بشكل كامل بأن يقول المسلم نويت شهر رمضان، وبذلك يتحقق صيام اليوم أو الشهر المحدد، ومن الجدير ذكره بأن تحديد نية القضاء الواجب على المسلم لو كان عليه قضاء أحد أيام من رمضانين مختلفين لا يلزم، حيث تصح نية القضاء دون أن يتم تحديد أي يومن من أي شهر، وذلك لأن هذين اليومين من جنس واحد أي أن نيتهما واحدة.

حكم نية صيام شهر رمضان

قد اختلف أهل العلم في حكم النية للصيام، حيث ذهب جميعهم في هذا الخلاف إلى قولين اثنين، وسوفي يتم توضيحهم فيما يلي:

القول الأول: فقد ذهب جمهور العلماء في هذا القول من الحنفية إلا الإمام زفر منهم، بالإضافة على الملكية والحنابلة إلى أنه يتم اعتبار نية الصيام شرط لصحته، حيث استدلوا بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”.

فقد ذهب جمهور العلماء في هذا القول من الحنفية إلا الإمام زفر منهم، بالإضافة على الملكية والحنابلة إلى أنه يتم اعتبار نية الصيام شرط لصحته، حيث استدلوا بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”. القول الثاني: هو ما ذهب إليه الشافعية بان النية في الصيام تعتبر حد أركانه، وذلك كالإمساك عن المفطرات من المأكل والمشرب والجماع، وقد استدلوا على ذلك بذات الحديث الذي سبق ذكره.

شروط نية الصيام

قام كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة والمعروفة لدى المسلمين بتحديد عدة شروط تتعلق بنية الصيام، والتي نوضحها من خلال التالي:

الشافعية: من بين الشروط في المذهب الشافعي، هي التثبيت، والتعيين، والتكرار.

من بين الشروط في المذهب الشافعي، هي التثبيت، والتعيين، والتكرار. الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن الشروط تكون في التكرار، وعدم التعليق على فعل أو شرط ما، التبييت والتعيين.

ذهب الحنفية إلى أن الشروط تكون في التكرار، وعدم التعليق على فعل أو شرط ما، التبييت والتعيين. المالكية: اشترطوا في نية الصيام التبييت، والتعيين فقط.

اشترطوا في نية الصيام التبييت، والتعيين فقط. الحنابلة: اشترطوا في نية الصيام التبييت، والتعيين، والجزم.

ومن بين دعاء دخول شهر رمضان الكريم ما يلي:

- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، والعافية المجللة، والرزق الواسع، ودفع الأسقام

- اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.

- اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين

- اللهم اجعل صيامي في رمضان صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

- اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك