تراند اليوم : مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني ،يعتبر مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني من المسلسلات الرمضانية المصرية الكوميدية والتي سيتم عرضها في شهر رمضان المبارك المقبل 2022، وتدور احداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني حول معاناه ممثله تدعي باسم ليلى احمد زاهر من الحمل ومشاكله، ويكون زوجها في المسلسل هو الممثل هشام جمال الذي يقوم بتأدية الدور شخصيه تقوم على صراع مع شركه منافسه لتصنيع الروبوتات، وتبدا الاحداث المشوقة الكوميدية تتوالى، ويؤدي دور المهندس البرمجي هشام جمال باسم يوسف، ويقوم هذا المهندس بتصنيع نموذجين من الروبوت احدهما انثى باسم زومبا والأخر ذكر باسم لذيذ، ويقوم هذا المهندس بإعطاء ما مهام لمساعدته هو وزوجته التي تدعى ساره في الاعمال المنزلية، ويعد مسلسل في بيتنا روبوت من المسلسلات الدرامية الكوميدية التي ستعرض في رمضان 2022.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت ج2 رمضان 2022

يشارك في مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني العديد من الشخصيات والفنانين والفنانات المشهورين في مصر والوطن العربي، وهم كوكبه من النجوم التي قامت بتأدية ادوار رئيسيه في هذا المسلسل، والتي حازت على شهره واسعه منذ بدابة مشوارهم الفني في التمثيل، وسنذكر لكم أبرز ابطال مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني فيما يلي:

بطل المسلسل هو الفنان هشام جمال.

ليلى أحمد زاهر.

شيماء سيف.

عمرو وهبة.

الممثل سليمان عيد.

الممثلة دنيا ماهر.

الممثلة مي دياب.

الممثل طه دسوقي.

محمد أوتاكا.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني رمضان 2022

يبحث الكثير من الأشخاص في المجتمعات العربية الذين يرغبون في مشاهده المسلسلات الدرامية في شهر رمضان المقبل، حيث انه لم يتم الإعلان رسميا عن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني حتى هذه اللحظة، حيث ان الإعلان الترويجي مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني سيكون مع بداية شهر رمضان المبارك المقبل 2022، وفقا للتوقعات سيكون موعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 2 ابريل 2022، وانا انتظر الإعلان الرسمي من الشركة المنتجة لهذا المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل روبوت الجزء 2 رمضان 2022

يتساءل بعض الافراد في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية، حول ما هي القنوات الناقلة لمسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، وهنا نشير الى ان مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني سيتم عرضه على قناة الحياة، بالإضافة الى انه سيتم عرضه على المنصات الإلكترونية ومواقع الانترنت ومنها:” شاهد في اي بي”، بالإضافة الى العديد من المناطق الإلكترونية التي لم نذكرها هنا.