تراند اليوم : وقت صلاة التراويح في رمضان 2022 .. موعد صلاة التراويح رمضان 2022

وقت صلاة التراويح في رمضان 2022، يجب على المسلمين الاقتداء بالنبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، وإتباع سنته، فالنبي محمد هو آخر الأنبياء والمرسلين، وإنّ الإسلام لا يصح إلا بشهادة أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، وإتباع سنة النبي يكون من خلال العبادات والنوافل.

كلام عن صلاة التراويح، من السنن التي وُردت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلاة التراويح، حيث أنّ صلاة التراويح تكون فقط في شهر رمضان الكريم، وتعتبر حسب بعض الفقهاء سنة مؤكدة، وتعتبر صلاة التراويح قيام ليل، فمن صلى صلاة التراويح خلف الإمام حتى ينصرف كتبت له كأنه قام الليل كله.

وقت صلاة التراويح في رمضان 2022 يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة.

كلام عن صلاة التراويح، مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، والبدء بصلاة التراويح ، نُريد أنّ نقدم إليكم بعض الكلام عن صلاة التراويح: