تراند اليوم : وقت صلاة التراويح في رمضان 2022 .. موعد صلاة التراويح رمضان 2022

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وقت صلاة التراويح في رمضان 2022، يجب على المسلمين الاقتداء بالنبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، وإتباع سنته، فالنبي محمد هو آخر الأنبياء والمرسلين، وإنّ الإسلام لا يصح إلا بشهادة أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله، وإتباع سنة النبي يكون من خلال العبادات والنوافل.
كلام عن صلاة التراويح، من السنن التي وُردت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- صلاة التراويح، حيث أنّ صلاة التراويح تكون فقط في شهر رمضان الكريم، وتعتبر حسب بعض الفقهاء سنة مؤكدة، وتعتبر صلاة التراويح قيام ليل، فمن صلى صلاة التراويح خلف الإمام حتى ينصرف كتبت له كأنه قام الليل كله.
وقت صلاة التراويح في رمضان 2022 يبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة.
كلام عن صلاة التراويح، مع دخولنا في شهر رمضان المبارك، والبدء بصلاة التراويح ، نُريد أنّ نقدم إليكم بعض الكلام عن صلاة التراويح:
- صلاة التراويح حكمها سنة مؤكدة، عدد ركعاتها عشرون ركعة دون الشفع والوتر، بينما بالشفع والوتر تُصبح ثلاث وعشرون، ومن نقص منها لثماني ركعات دون الشفع والوتر فلا حرج في ذلك.
- تستقر أعين المصلين في موضع السجود بشهر رمضان الفضيل، وتسرح القلوب في تسبيحات الله العظيم، وتثبت الأيادي فوق بعض على الصدور، وتتحول الأرجل إلى أوتاد تُصلي، تأبى أنّ تخرج من الصلاة إلا في حالة فرح وسرور.
- تستقر أعين المصلين في موضع السجود بشهر رمضان الفضيل، وتسرح القلوب في تسبيحات الله العظيم، وتثبت الأيادي فوق بعض على الصدور، وتتحول الأرجل إلى أوتاد تُصلي، تأبى أنّ تخرج من الصلاة إلا في حالة فرح وسرور.
- صلوا صلاة التراويح في رمضان أثابكم الله، كلمات تتكرر كل يوم فتريح مسمع الآذان، وتتحول إلى أجمل ألحان.
- في صلاة التراويح يجد الإنسان نفسه حراً، يخرج فيها من قفص الحياة ويتحرر من الهموم والمشاكل، وفيها يجد المصلي السكينة.
- صلاة التراويح هي جرعة الأوكسجين، فيها تتجدد روح اليقين، والحب لشهر رمضان الكريم، وها نحن نعيش أحلى وأفضل الأيام.
- صلاة التراويح فيها تروح أرواحنا عالياً، فنزداد معها رفعة، ونزداد معها محبة وخلقاً، فاللهم أجلعنا من المقبولين.