تراند اليوم : كيفية اداء صلاة التراويح .. كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيفية اداء صلاة التراويح للنساء في البيت كيف نصلي صلاة التراويح

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كيفية اداء صلاة التراويح .. كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيفية اداء صلاة التراويح للنساء في البيت كيف نصلي صلاة التراويح كيفية صلاة التراويح في البيت، قد قررت وزارة الأوقاف على استمرار إغلاق المساجد في شهر رمضان المبارك، وهذا يعني أنّه لا يوجد صلاة تراويح في المساجد، ويُمكن أنّ تُقام صلاة التراويح في البيوت سواء فرداً أو جماعة، ويتسائل بعض الأشخاص عن كيفية صلاة التراويح في البيت فالإجابة:
- يبدأ الشخص صلاة التراويح بعدما يقوم بصلاة العشاء وسنتها.
- تُصلى صلاة التراويح مثنى مثنى، وعدد الركعات أقلها ثمان ركعات دون الشفع والوتر، وقد رجح العلماء أنّ أكثرها هو 20 ركعة دون الشفع والوتر.
- عندما تُصلى صلاة التراويح جماعة في المنزل لها عدة حالات وهي:
1- في حال كان رجلان: فإنّهما يُصليان بجانب بعضهما البعض مع التقدم قليلاً للأمام.
2-في حال كان ثلاث رجال: الأمام ومن ثم يتبعهم المصلين.
3-في حال كان رجل وامرأة: يكون الرجل هو الإمام، وخلفه الامرأة.
4-في حال كان رجلان وامرأة: يصلي الرجلان بجانب بعضهما البعض مع تقدم قليلاً للامام، وتتبعهما الامرأة.
5-في حال كان 3 رجلان وامرأتين: يصلي الأمام في المقدمة، وخلفه المصلين من الرجال، وخلف الرجال النساء.