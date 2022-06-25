تراند اليوم : كيفية اداء صلاة التراويح .. كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيفية اداء صلاة التراويح للنساء في البيت كيف نصلي صلاة التراويح

عندما تُصلى صلاة التراويح جماعة في المنزل لها عدة حالات وهي

:

1-

في حال كان رجلان: فإنّهما يُصليان بجانب بعضهما البعض مع التقدم قليلاً للأمام

.

2-

في حال كان ثلاث رجال: الأمام ومن ثم يتبعهم المصلين

.

3-

في حال كان رجل وامرأة: يكون الرجل هو الإمام، وخلفه الامرأة

.

4-

في حال كان رجلان وامرأة: يصلي الرجلان بجانب بعضهما البعض مع تقدم قليلاً للامام، وتتبعهما الامرأة

.

5-

في حال كان 3 رجلان وامرأتين: يصلي الأمام في المقدمة، وخلفه المصلين من الرجال، وخلف الرجال النساء

.