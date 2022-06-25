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تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 في الأردن .. امساكية رمضان 2022 الاردن ومواعيد الصوات الخمس

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امساكية رمضان 2022 في الأردن ، الإمساكية التي تشمل جميع أوقات وتواريخ الصلوات الخمس اليومية ووقت شروق الشمس لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك تقويم أيام شهر رمضان المبارك و الأيام المقابلة من هذا الشهر في التقويم الميلادي، وفي هذه السطور سنتعرف على امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن pdf، بالإضافة إلى إضافة روابط تنزيل بتنسيق pdf و doc.

امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن pdf

الجدول التالي يبين إمساكية شهر رمضان المبارك 1443/2022 في المملكة الأردنية الهاشمية:

رمضان 1 03 أبريل 2022 3:59 صباحًا 17:33 11:40 15:13 18:12 20:26
رمضان 2 04 أبريل 2022 3:58 صباحًا 17:33 11:39 15:13 18:13 20:27
رمضان 3 05 أبريل 2022 3:57 صباحًا 17:34 11:39 15:13 18:14 20:27
الرابع من رمضان 06 أبريل 2022 3:55 17:35 11:39 15:13 18:14 20:28
الخامس من رمضان 07 أبريل 2022 3:54 صباحًا 17:35 11:38 15:13 6:15 مساءً 20:29
رمضان 6 08 أبريل 2022 3:52 صباحًا 17:36 11:38 15:13 18:16 20:29
رمضان 7 09 أبريل 2022 3:51 17:37 11:38 15:13 18:16 20:30
رمضان 8 10 أبريل 2022 3:50 17:37 11:38 15:13 18:17 20:31
رمضان 9 11 أبريل 2022 3:48 17:38 11:37 15:13 18:18 20:32
10 رمضان 12 أبريل 2022 3:47 صباحًا 17:39 11:37 15:13 18:18 20:32
رمضان 11 13 أبريل 2022 3:45 17:40 11:37 15:13 18:19 20:33
رمضان 12 14 أبريل 2022 3:44 صباحًا 17:40 11:37 15:13 18:20 20:34
رمضان 13 15 أبريل 2022 3:43 صباحًا 17:41 11:36 15:13 18:21 20:35
رمضان 14 16 أبريل 2022 3:41 صباحًا 17:42 11:36 15:13 18:21 20:35
رمضان 15 17 أبريل 2022 3:40 صباحًا 17:42 11:36 15:13 18:22 20:36
رمضان 16 18 أبريل 2022 3:38 صباحًا 17:43 11:36 15:13 18:23 20:37
رمضان 17 19 أبريل 2022 3:37 صباحًا 17:44 11:35 15:13 18:24 20:37
رمضان 18 20 أبريل 2022 3:36 صباحًا 17:44 11:35 15:13 18:24 20:38
رمضان 19 21 أبريل 2022 3:34 صباحًا 17:45 11:35 15:13 18:25 20:39
رمضان 20 22 أبريل 2022 3:33 صباحًا 17:46 11:35 15:13 18:26 20:40
رمضان 21 23 أبريل 2022 3:32 صباحًا 17:47 11:35 15:13 18:26 20:40
رمضان 22 24 أبريل 2022 3:30 صباحًا 17:47 11:34 15:13 18:27 20:41
رمضان 23 25 أبريل 2022 3:29 صباحًا 17:48 11:34 15:13 18:28 20:42
رمضان 24 26 أبريل 2022 3:28 صباحًا 17:49 11:34 15:13 18:29 20:43
رمضان 25 27 أبريل 2022 3:26 صباحًا 17:49 11:34 15:13 18:29 20:43
رمضان 26 28 أبريل 2022 3:25 17:50 11:34 15:13 6:30 مساءا 20:44
رمضان 27 29 أبريل 2022 3:24 صباحًا 17:51 11:34 15:13 18:31 20:45
رمضان 28 30 أبريل 2022 3:23 صباحًا 17:52 11:33 15:13 18:32 20:46
رمضان 29 01 مايو 2022 3:21 صباحًا 17:52 11:33 15:13 18:32 20:46
رمضان 30 02 مايو 2022 3:20 صباحًا 17:53 11:33 15:13 18:33 20:47
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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