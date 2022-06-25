تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 في الأردن .. امساكية رمضان 2022 الاردن ومواعيد الصوات الخمس

امساكية رمضان 2022 في الأردن ، الإمساكية التي تشمل جميع أوقات وتواريخ الصلوات الخمس اليومية ووقت شروق الشمس لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك تقويم أيام شهر رمضان المبارك و الأيام المقابلة من هذا الشهر في التقويم الميلادي، وفي هذه السطور سنتعرف على امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن pdf، بالإضافة إلى إضافة روابط تنزيل بتنسيق pdf و doc.

امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن pdf

الجدول التالي يبين إمساكية شهر رمضان المبارك 1443/2022 في المملكة الأردنية الهاشمية: