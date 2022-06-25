تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 في الأردن .. امساكية رمضان 2022 الاردن ومواعيد الصوات الخمس

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امساكية رمضان 2022 في الأردن ، الإمساكية التي تشمل جميع أوقات وتواريخ الصلوات الخمس اليومية ووقت شروق الشمس لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وكذلك تقويم أيام شهر رمضان المبارك و الأيام المقابلة من هذا الشهر في التقويم الميلادي، وفي هذه السطور سنتعرف على امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن pdf، بالإضافة إلى إضافة روابط تنزيل بتنسيق pdf و doc.
امساكية رمضان ٢٠٢٢ الاردن pdf
الجدول التالي يبين إمساكية شهر رمضان المبارك 1443/2022 في المملكة الأردنية الهاشمية:
|رمضان 1
|03 أبريل 2022
|3:59 صباحًا
|17:33
|11:40
|15:13
|18:12
|20:26
|رمضان 2
|04 أبريل 2022
|3:58 صباحًا
|17:33
|11:39
|15:13
|18:13
|20:27
|رمضان 3
|05 أبريل 2022
|3:57 صباحًا
|17:34
|11:39
|15:13
|18:14
|20:27
|الرابع من رمضان
|06 أبريل 2022
|3:55
|17:35
|11:39
|15:13
|18:14
|20:28
|الخامس من رمضان
|07 أبريل 2022
|3:54 صباحًا
|17:35
|11:38
|15:13
|6:15 مساءً
|20:29
|رمضان 6
|08 أبريل 2022
|3:52 صباحًا
|17:36
|11:38
|15:13
|18:16
|20:29
|رمضان 7
|09 أبريل 2022
|3:51
|17:37
|11:38
|15:13
|18:16
|20:30
|رمضان 8
|10 أبريل 2022
|3:50
|17:37
|11:38
|15:13
|18:17
|20:31
|رمضان 9
|11 أبريل 2022
|3:48
|17:38
|11:37
|15:13
|18:18
|20:32
|10 رمضان
|12 أبريل 2022
|3:47 صباحًا
|17:39
|11:37
|15:13
|18:18
|20:32
|رمضان 11
|13 أبريل 2022
|3:45
|17:40
|11:37
|15:13
|18:19
|20:33
|رمضان 12
|14 أبريل 2022
|3:44 صباحًا
|17:40
|11:37
|15:13
|18:20
|20:34
|رمضان 13
|15 أبريل 2022
|3:43 صباحًا
|17:41
|11:36
|15:13
|18:21
|20:35
|رمضان 14
|16 أبريل 2022
|3:41 صباحًا
|17:42
|11:36
|15:13
|18:21
|20:35
|رمضان 15
|17 أبريل 2022
|3:40 صباحًا
|17:42
|11:36
|15:13
|18:22
|20:36
|رمضان 16
|18 أبريل 2022
|3:38 صباحًا
|17:43
|11:36
|15:13
|18:23
|20:37
|رمضان 17
|19 أبريل 2022
|3:37 صباحًا
|17:44
|11:35
|15:13
|18:24
|20:37
|رمضان 18
|20 أبريل 2022
|3:36 صباحًا
|17:44
|11:35
|15:13
|18:24
|20:38
|رمضان 19
|21 أبريل 2022
|3:34 صباحًا
|17:45
|11:35
|15:13
|18:25
|20:39
|رمضان 20
|22 أبريل 2022
|3:33 صباحًا
|17:46
|11:35
|15:13
|18:26
|20:40
|رمضان 21
|23 أبريل 2022
|3:32 صباحًا
|17:47
|11:35
|15:13
|18:26
|20:40
|رمضان 22
|24 أبريل 2022
|3:30 صباحًا
|17:47
|11:34
|15:13
|18:27
|20:41
|رمضان 23
|25 أبريل 2022
|3:29 صباحًا
|17:48
|11:34
|15:13
|18:28
|20:42
|رمضان 24
|26 أبريل 2022
|3:28 صباحًا
|17:49
|11:34
|15:13
|18:29
|20:43
|رمضان 25
|27 أبريل 2022
|3:26 صباحًا
|17:49
|11:34
|15:13
|18:29
|20:43
|رمضان 26
|28 أبريل 2022
|3:25
|17:50
|11:34
|15:13
|6:30 مساءا
|20:44
|رمضان 27
|29 أبريل 2022
|3:24 صباحًا
|17:51
|11:34
|15:13
|18:31
|20:45
|رمضان 28
|30 أبريل 2022
|3:23 صباحًا
|17:52
|11:33
|15:13
|18:32
|20:46
|رمضان 29
|01 مايو 2022
|3:21 صباحًا
|17:52
|11:33
|15:13
|18:32
|20:46
|رمضان 30
|02 مايو 2022
|3:20 صباحًا
|17:53
|11:33
|15:13
|18:33
|20:47