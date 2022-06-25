تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2022 الجزائرية

ننقل لكم زوارنا الأعزاء مع دخول أول أيام رمضان 2022 المبارك جدول مسلسلات رمضان 2022 الجزائرية ومواعيد عرضها على القنوات الفضائية.

وتتميز "مسلسلات رمضان الجزائرية 2022 " بكمها ونوعها ومنافستها للدراما الخليجية والمصرية.

وستعرض القناة الثانية سيتكوم "زنقة السعادة"، التي تُخرجه صفاء بركة، وبطولة محمد الخياري، ويسار لمغاري، ومحمد خيي، وجميلة الهوني، وعبد الصمد مفتاح الخير، وهي تقريباً الوجوه نفسها التي تُكرر في سيتكومات القناة الثانية.

أما القناة الأولى فاختارت أن تتجنب السيتكومات وقررت السنة الماضية، أن تتوقف عن عرض "السيتكومات"، وتعوّضها بالمسلسلات الدرامية التي تحظى بمشاهدة أكبر، وهذه السنة ستعرض سلسلة "بنات سي الطاهر"، من بطولة حنان الفاضلي.

وسيكون الجمهور على موعد أيضاً خلال الشهر الفضيل مع مسلسل "القلب وما يريد" الذي سيعرض على القناة الثانية.

وتبث القناة سلسلة "الزطاط" مع محمد الخياري، وسلسلة "صافي سالينا" التي ستجمع الثنائي سامية أقريو وغاني قباج، وسلسلة "المكتوب" التي تجمع دنيا بوطازوت، وأمين الناجي، ومريم زعيمي.

وتعرض القناة الثانية برنامج "أحسن Pâtissier" مشاهير، إلى جانب بث عروض Jamel Comedy Club المغرب.

ولم تتخلَّ "دوزيم" عن برنامج الكاميرا الخفية "مشيتي فيها"، إذ يعود الإيقاع بنجوم التمثيل، والغناء والكوميديا وعدد من المشاهير في مقالب جديدة.

ينتظر المغاربة كل سنةٍ أن يطل عليهم الكوميدي حسن الفد بكبسولات كوميدية، وذلك بعد نجاح سلسلات كبور والشعيبية، وكبور والحبيب، طيلة السنوات الماضية.

وسيطل الكوميدي حسن الفد على جمهوره ضمن برمجة مسلسلات رمضان 2022 عبر القناة الثانية، من خلال "كبسولات" كوميدية، سيقدمها بالتعاون مع الكوميدية مونية المكيمل.

وتعمل القنوات التلفزية على استقطاب قائمة أعمال تلفزيونية جيدة لهذا الموسم الرمضاني الذي يظهر أن الأعمال الكوميدية تسيطر عليه ومن بينها "كبور".

ومن المتوقع أن يكون الموسم الرمضاني حافلاً بالأعمال الدرامية والكوميدية، حيث عادت الحركة إلى أستديوهات التصوير في الرباط والدار البيضاء، من أجل إنجاز أعمال متنوعة بين الدراما الاجتماعية والكوميديا.

ستكون شخصية كبور التي ينتظرها المغاربة حاضرة في برمجة مسلسلات رمضان 2022 (مواقع التواصل الاجتماعي)

وستعرض قناة شاهد، للسنة الثالثة على التوالي، مسلسل "سلمات أبو البنات" بطولة محمد خيي، والسعدية لديب، وفاطمة الزهراء بلدي، وسلمى صلاح الدين، وعمر لطفي.

أيضاً، مسلسل جديد سيُعرض على قناة شاهد، من بطولة أمين الناجي، والمهدي فولان، وفاتي جمالي، ومسعود بوحسين، وفاطمة الزهراء. وتدور قصته حول مجموعة شباب يمتلكون مهارات، يقومون بقرصنة حسابات أشخاص مهمة ويساومونهم على مبالغ مالية ضخمة.

قائمه مسلسلات رمضان 2022 وقنوات عرضها

1 مسلسل بنت البلاد 2 (النهارtv )

2 مسلسل عندما تجرحنا الأيام ( الشبابية)

3 مسلسل يما 3 ( الشروق tv )

4 مسلسل أنين الأرض (الشبابية)

5 مسلسل عين الجنة ( الشبابية )

6 مسلسل عودة المفتش الطاهر ( الشبابية)

7 مسلسل المدينة ( الشبابية)

8 مسلسل ڨميرة في دار البحري ( الشروقtv)

9 مسلسل بابور اللوح ( الشروق tv )

10 مسلسل البوهالي ( b tv )