تراند اليوم : تهنئة رسمية بمناسبة رمضان .. رسائل رمضان 2022

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان ،شهر رمضان هو اجمل شهر في السنة، حيث يتبادل الافراد اجمل الكلمات والعبارات والتهانئ بحلول شهر البركة، شهر رمضان يتزايد المسلمين في العبادة من صلاة وقراءة القران ودعاء وغير ذلك من العبادات، لنتعرف معا على أجمل تهنئة رمضان2022رسمية وذلك من اجمل الرسائل التي يتبادلها الافراد.

أسأل الله أن يملأ قلبك بالقرآن الكريم، وأن يجمعني وإيّاك في ظلّ الرّحمن ويبلّغنا سويّاً بركة شعبان والعتق من النار في رمضان، ومغفرة من الله الكريم المنّان وأن يجمعنا في دار الجنان.

عسى رمضانك مبارك ولحظاتك تتبارك، وجنّة الخلد داري ودارك والنبي -صلى الله عليه وسلم- جاري وجارك.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكم وعلينا الشهر الفضيل.

يارب يا رحمن يا منّان بلّغ قارئ الرسالة رمضان، واجعل السعادة طريقه وسط الجنان.

أهلاً بشهر رمضان بقلب مليء بالسّلام والوئام والفرح، حفظكم الله تعالى.

أتمنى لكم رمضان كريم ومبارك، بارك الله في طريقك بالعلم والنور الذي ينير قلبك.

يخفّف الله عنك المصاعب ويغدق عليك الكثير من السّلام والازدهار في شهر رمضان المبارك، اللهم آمين.

أجمل رسائل تهنئة رمضان للأصدقاء 2022

شهر رمضان شهر الخير وفيه يستعيد الافراد اجمل الذكريات مع الاهل والاحبة والاصدقاء، وهو شهر المحبة وشهر الخير وهو شهر الارحام، ويتشارك الافراد بأجمل الرسائل التي يهنئ فيها الاحبة بعضهم البعض، حيث تفتح ابواب الجنة في ذلك الشهر وتغلق ابواب النار، سوف نعرض معا أجمل تهنئة رمضان2022رسمية.