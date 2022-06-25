تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2022 المصرية .. أسماء مسلسلات رمضان 2022 المصرية ومواعيد عرضها

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أسماء مسلسلات رمضان 2022 المصرية ومواعيد عرضها، يرغب الكثير من الأشخاص في الوطن العربي وعلى وجه الخصوص في الجمهورية العربية بمعرفة أسماء المسلسلات المصرية التي سوف يتم عرضها في رمضان للعام 2022، ومن المعروف بانه يوجد العديد من المسلسلات المصرية والعربية المختلفة التي يتم عرضها كل عام في شهر رمضان، علما وأن هذه المسلسلات دائما ما تكون شيقة ومميزة، ويتم الاعداد لها طوال العام من أجل عرضها خلال شهر رمضان، كما وأنها تشهد مشاركة الكثير من الشخصيات الشهيرة في الوسط الفني، ومن خلال هذا المقال سوف نعرف أسماء مسلسلات رمضان 2022 المصرية.
أسماء مسلسلات رمضان 2022 المصرية
من المعروف بانه في كل عام يقوم الكثير من نجوم الفن في مختلف أنحاء الوطن العربي وعلى وجه الخصوص الممثلين المصريين بالتجهيز للعديد من الاعمال افنية المميزة والتي تتضمن أحداث شيقة، وذلك حتى يتم عرضها خلال شهر رمضان، لذلك فإننا نجد بان الكثير من محبي الدراما والمسلسلات المصرية والعربية يبحثون عن أسماء المسلسلات المصرية التي سيتم عرضها في رمضان 2022، ومن خلال التالي نستعرض أجمل المسلسلات المصرية التي سوف تعرض في رمضان للعام الحالي:
- مسلسل المشوار: يعتبر هذا المسلسل من بين أفضل الأعمال التي سيتم عرضها في هذا العام، وسيشهد المسلسل بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وإياد نصار، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصبري فواز، وأحمد كمال، وصبري عبد المنعم.
- مسلسل الاختيار 3: وهو الجزء الثالث الذي يتم عرضه، ويتناول العديد من الاحداث الشيقة التي تتمثل في دور الجيش والشرطة المصرية التي تكون في مواجهة خطر الإرهاب، علما وأنه من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا.
- مسلسل فاتن أمل حربي: يعتبر هذا المسلسل أول تجربة تلفزيونية يقوم بها إبراهيم عيسى، علما وأنه من اخراج ماندو العدل، ومن بطولة نيللي كريم، بالإضافة إلى شريف سلامة وهالة صدقي.
- مسلسل يوتيرن: هذا المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، علما وأنه من انتاج العدل جروب وتأليف أيمن سلامة، ومن اخراج سامح عبد العزيز.
- مسلسل عودة الأب الضال: هو مسلسل كوميدي من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وحمد فتحي وإبراهيم ربيع، وفي الإخراج أحمد عبد العال.
- مسلسل بطلوع الروح: هذا المسلسل من بطولة إلهام شاهين ومنة شلبية، وأحمد داود، وأحمد السعدني، ويتكون هذ المسلسل من 15 حلقة.
- مسلسل توبة: بطولة هذا المسلسل تتمثل في النجم عمرو سعد، وصبا مبارك، ورحاب الجمل، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، وهو من تأليف مجموعة من الشباب الجدد، كما وانه من اخراج احمد صالح.
- مسلسل مكتوب عليا: هو من بين المسلسلات التي سوف يتم عرضها في رمضان 2022، ويشارك فيه النجم أكرم حسني، وذلك مع المخرج خالد الحلفاوي بالإضافة إلى العديد من الممثلين الكبار.
- مسلسل أحلام سعيدة: هذا المسلسل من بطولة النجمة القديرة يسرا، علما وأنه من انتاج العدل جروب، كما وأنه يشاركها في البطولة غادة عادل، ومي كساب، وهو من اخراج عمرو عرفة.
- مسلسل بابلو: يعتبر هذا المسلسل أحد المسلسلات التي سوف يتم عرضها في رمضان 2022، علما وأن أحداثه سوف تدور في إطار اجتماعي، وهو من بطولة حسن الرداد، وإلى جانبه نجلاء بدر، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وهالة فاخر.
- مسلسل راجعين يا هوا: هذا المسلسل من اخراج محمد سلامة بالإضافة إلى أنه من تأليف سليمان علد الملك، ويتحدث عن قصة الراحل أسامة نور عكاشة، كما وانه يشارك في بطولته خالد النبوي ونور اللبنانية بالإضافة إلى عامر وأنوشكا وأحمد بدير.