تراند اليوم : مباراة ميلان مباشر .. بث مباشر ميلان والانتر بث مباشر مباراة ميلان والإنتر مشاهدة مباراة ميلان بث مباشر

يستضيف فريق ميلان مساء اليوم الثلاثاء منافسه وجاره إنتر ميلان في ذهاب ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن يستضيف إنتر ميلان منافسه ميلان في لقاء العودة يوم 20 من شهر أبريل القادم.

ويدخل فريق ميلان مباراة اليوم وهدفه تحقيق الفوز بنتيجة طيبة من أجل لقاء العودة، بينما يرغب الإنتر في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب.

تشكيلة ميلان وإنتر ميلان المتوقعة في مباراة اليوم

وكشف موقع “فوتبول إيطاليا” عن تشكيلة ميلان وإنتر ميلان المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري، وإنزاجي مدرب النيراتزوري بكامل أوراقهما الرابحة على أمل تحقيق الفوز.

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وجاءت تشكيلة ميلان المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : مينيان

خط الدفاع : فلورينزي، فوكايو توموري، رومانيوللي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط : إسماعيل بن ناصر، فرانك كيسي، كرونيتش

خط الهجوم : أوليفيه جيرو، رافايل لياو، ميسياس

بينما جاءت تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع : ميلان سكرينيار، ستيفانو دي فري، باستوني

خط الوسط : دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، بريسيتش

خط الهجوم : إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز