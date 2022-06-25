تراند اليوم : اوكرانيا الان : شاهد بث مباشر اوكرانيا معارك عنيفة في كيف ونجاة الرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال ومقتل 6 آلاف جندي روسي البث المباشر روسيا اليوم

اشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في عدة مدن، أبرزها العاصمة كييف وخاركيف، وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها، لتدخل الحرب يومها السابع وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

وبينما تُرتقب جولة مفاوضات جديدة اليوم الأربعاء بين موسكو وكييف على الحدود البيلاروسية البولندية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية.

ووسط كل هذا تتزايد العقوبات على موسكو جراء هجومها على جارتها الغربية، مع تصاعد الدعوات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها لليوم الثاني لوقف الهجوم.

وأفاد رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني بأن كييف أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقضت على مجموعة شيشانية أرسلت لقتله، فيما أعلن الرئيس الأوكراني مقتل حوالي 6 آلاف جندي روسي خلال 6 أيام من الحرب.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن سلاح الجو الأوكراني تمكن من تدمير رتل عسكري لمقاتلين شيشانيين حاولوا التقدم باتجاه العاصمة.

وأضافت أن هذا الرتل حاول التقدم من المحور الشرقي قادما من بلدة برودايانكا في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة كييف.

وفي آخر التطورات الميدانية، قال بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية إن قائد "اللواء 11 هجوم جوي" في الجيش الروسي قتل في عمليات عسكرية بمنطقة زيفيرسكي.

كما أفاد البيان بإصابة قائد أركان "اللواء 36" في الجيش الروسي في عمليات عسكرية بنفس المنطقة.

واشتدت وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني، إذ يواصل الجيش الروسي عملياته الحربية في أوكرانيا، وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن.

ودفع الجيش الروسي بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه العاصمة كييف، وتضمنت دبابات وناقلات جند ومعدات لوجستية وشاحنات وقود.

أما في خاركيف فاندلعت معارك على مختلف المحاور، وسقط صاروخ أمام مبنى مجلس المقاطعة، واستهدف القصف الروسي أيضا محطات الطاقة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية -نقلا عن وزارة الدفاع اليوم الأربعاء- أن القوات الروسية سيطرت على مدينة خيرسون (جنوبي أوكرانيا).

وفي سومي قتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف روسي لوحدة عسكرية، وفقا لتقارير للانفصاليين.

أما في منطقة دونيتسك فقالت القوات الانفصالية إنها ستنظم ممرين إنسانيين لسكان مدينة ماريوبول للخروج منها.

إنزال جوي

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قوات روسية أجرت عملية إنزال جوي على المستشفى العسكري في خاركيف (ثاني أكبر مدن أوكرانيا)، أعقبته أصوات اشتباكات.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا استمر 4 ساعات استهدف مواقع في خاركيف وضواحيها كذلك.

وأضاف مراسلنا أن بلدة تشوجوييف القريبة من خاركيف تشهد قصفا مدفعيا متفرقا مصحوبا بإطلاق قنابل صوتية.

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جنود شيشانيون

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن سلاح الجو الأوكراني تمكن من تدمير رتل عسكري لمقاتلين شيشانيين حاولوا التقدم باتجاه العاصمة.

وأضافت الوكالة أن هذا الرتل حاول التقدم من المحور الشرقي قادما من بلدة برودايانكا في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة كييف.

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وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصين قتلا وجرح 3 آخرون في قصف روسي على مبان سكنية في مدينة زهيتومير (غرب كييف).

وقد نشر الدفاع المدني الأوكراني صورا تظهر اندلاع النيران في عدد من المباني في المدينة جراء القصف الروسي.

كما نشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا قالت إنها للحظة استهداف منشأة تابعة للتلفزيون الأوكراني في كييف.

وتظهر الصور الدخان يتصاعد من وسط المنشأة التابعة للتلفزيون الأوكراني.

وفي دونيتسك، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي قصف وانفجارات عنيفة في الأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

وكانت كاميرا الجزيرة قد تمكنت من دخول إحدى المناطق التي سيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا قبل يومين في محور مدينة ماريوبول (جنوبي إقليم دونباس).

ورصد فريق الجزيرة تواصل تبادل القصف بين الانفصاليين والجيش الأوكراني مع استمرار المعارك ووصول المزيد من التعزيزات العسكرية للمنطقة.

جبهة بيلاروسيا

في سياق مواز، قال بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية إن هناك هجمات استهدفت منشآت عسكرية ومنصات صواريخ أوكرانية شُنت من الأراضي البيلاروسية، وإن القوات البيلاروسية دخلت في حالة تأهب للقتال، وهي موجودة في مناطق الانتشار في أقرب مكان ممكن من الحدود بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن بيلاروسيا تقدم المساعدة بنشر القوات، ومن المرجح أن تدعم الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال البيان إن تقارير المخابرات سجلت نشاطا كبيرا لتكنولوجيا الطيران، بالإضافة إلى حركة ملحوظة للمعدات العسكرية والإمدادات من الطعام والذخيرة في مناطق عدة على أراضي بيلاروسيا.

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طائرات مسيرة

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن طائرات بيرقدار المسيرة التابعة للجيش الأوكراني دمرت أكثر من 80 آلية روسية في محور سومي.

وبثت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا قالت إنها لآليات عسكرية روسية مدمرة ومدفعيات عسكرية ميدانية تركها الجيش الروسي في جبهة سومي في الجبهة الشرقية على الحدود الروسية الأوكرانية، وفق ما ذكرت الوزارة.

وناشد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة سومي دول العالم تزويد الجيش الأوكراني بمنظومات صواريخ وأسلحة متقدمة لصد القوات الروسية.

مشكلات لوجستية

وفي سياق آخر، نقل مراسل الجزيرة عن مسؤول أميركي قوله إن نسبة قليلة فقط من القوات الروسية تشترك في المعارك في أوكرانيا بسبب المشكلات اللوجستية التي تواجهها.

وأضاف المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على قدرة الروس على الاستيلاء على العاصمة كييف بسبب المقاومة التي تبديها القوات الأوكرانية.

ورجح المسؤول الأميركي ألا تلجأ القوات الروسية إلى تدمير كييف بسبب حاجتها لبنتيها الأساسية إذا تمكنت من السيطرة عليها.