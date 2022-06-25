تراند اليوم : طبية تكشف أساليب طبيعية تخفّض الكوليسترول

وكالات / الخليج 365

أعلنت طبيبة القلب الأمريكية ليزلي تشو عن خمسة أساليب طبيعية من شأنها تخفيض الكوليسترول.

وأوضحت تشو، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، أنه بالإمكان اتباع بعض الإرشادات الصحية للتخلص من مشكلة ارتفاع الكوليسترول وفق الخطوات التالية:

نظام غذائي صحي

تدعم حمية البحر الأبيض المتوسط ​​عدداً لا يحصى من الدراسات باعتبارها مثالية لصحة القلب، وقد ثبت أنها فعالة جداً في إدارة أمراض القلب.

وبحسب تلك الحمية، يجب تناول الطعام بطريقة تحافظ على الشرايين مفتوحة ونظيفة، لأن تدفق الدم المحدود يؤدي إلى نوبات قلبية.

ممارسة الرياضة

التمارين المنتظمة ليست مفيدة للصحة العامة فقط، بل يمكنها أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

ويؤدي الجمع بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي إلى تأثير صحي أقوى.

تجنب المشروبات الكحولية

أكدت الأبحاث العلمية أن الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية يحدث فرقاً في نسبة الكولسترول.

وأظهرت بعض التجارب تحسناً صحياً مذهلاً للأشخاص الذين توقفوا عن تناول الكحوليات لمدة خمسة أسابيع، إذ انخفض الكوليسترول لديهم بنسبة 5%.

فقدان الوزن

يرتبط فقدان الوزن ارتباطاً وثيقاً بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ويُحدث فقدان الوزن فرقاً كبيراً يتعلق بالكوليسترول غير الصحي، إذ إن فقدان الوزن الصغير إلى المتوسط (فقط من 10 إلى 20 رطلاً) يمكن أن يكون أثر واضح.

الإقلاع عن التدخين

يقف التدخين وراء كثير من الأمراض، أهمها ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وكشفت إحدى الإحصائيات أن الشباب يتعاطون التدخين، ويعتقدون أن السجائر الالكترونية آمنة، وهي ليست كذلك في الحقيقة.