تراند اليوم : دراسة تكشف أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الانسان

وكالات / الخليج 365

كشفت دراسة عن الأعراض المصاحبة لارتفاع ضغط الدم، حيث أنه يوجد 5 أعراض رئيسية، إذا ظهرت عليك، فهذا يعني أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم المزمن، وبحسب الدراسة فإن الأعراض جاءت كالتالي.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا ويرجع هذا المرض إلى العديد من العوامل حيث أنه يوجد 5 أعراض تصاحب المصابين بمشكلة ارتفاع ضغط الدم من أعراض تحذيرية، فإنه يجب عليك توخي الحذر في الحالات التالية:

الإصابة بنزيف متكرر من الأنف

الشعور بخفقان غير منتظم بالقلب

الصداع المستمر

الشعور بطنين الأذن.

الشعور بالدوار بشكل متكرر.

وأوضحت الدراسة أن الأعراض السابقة ترفع من احتمالية أن تكون مصاب بارتفاع ضغط الدم، ودعت المواطنين ممن يشعرون بتلك الأعراض، إلى التقدم للاطمئنان على صحتهم من خلل الكشف المجاني بالعيادات المخصصة، ، لعلاج الأمراض المزمنة والكشف عنها وعن الاعتلال الكلوي.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

إن ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية التي ترجع لأسباب كثيرة، فقد يكون السبب مشكلة بالكلى أو إصابة ببعض الأورام أو تناول بعض الأدوية، ومن أبرز مسببات ارتفاع ضغط الدم: