تراند اليوم : بث مباشر انتر ميلان .. بث مباشر انتر ميلان وميلان بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه انتر ميلان ضد ميلان ac milan vs inter اليوم الثلاثاء في كاس ايطاليا ، بعد ان اشد الصراع بين الفريقين في الدوري وحسم الميلان في لقاء جمع الفريقين في الدوري من المقرر اليوم ان يستقبل فريق اي سي ميلان علي ارضه مساء اليوم الموافق 1 مارس خصمه في الجانب الاخر من مدينه ميلان فريق انتر ميلان وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من منافسات كاس ايطاليا لهذا الموسم ، وفي الملعب التاريخي سان سيرو في مدينه ميلانو والذي يعتبر معقل ميلان الليله سوف تلعب مباراه الذهاب بين الفريقين في هذا الدور من كاس ايطاليا ، وسوف تبدا اليوم مباراه ميلان وانتر في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

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الانتر يدخل لقاء الليله وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي من منافسات كاس ايطاليا لهذا الموسم ، ويدخل الانتر لقاء الميلان في منافسات الكاس وهو قادم من تعادل مخيب في الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الايطالي خارج ارضه مع فريق جنوي يوم الجمعه الماضيه بدون اهداف ، وهو الليله سوف يخوض مباراه الميلان بكل قوه وتركيز من اجل تعوض هزيمه الدوري علي يد الميلان وايضا من اجل رفع معنويات الفريق للبقاء في المنافسه علي لقب الدوري الايطالي ، وكان الفريق قد صعد للدور نصف النهائي من كاس ايطاليا بعد ان نجح في تخطي فريق روما في منافسات الدور ربع النهائي وعبر الانتر بعد ان حسم هذه القمه بهدفين مقابل لاشئ.

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اما علي الجانب الاخر فريق ميلان فهو صاحب الارض في مواجهه الانتر الليله وذلك في اطار منافسات الدور نصف النهائي من كاس ايطاليا ، و كان الميلان قد تمكن من الصعود لمواجهه الانتر في الدور نصف النهائي بعد ان عبر فريق لتتسيو في الدور ربع النهائي من الكاس وذلك بنتيجه اربع اهداف دون رد ، وقبل ان يلتقي مع الانتر في الكاس كان فريق ميلان قد تعادل هو الاخر في اخر مباراه لعبها والتي كانت مع فريق اودينيزي الجمعه الماضيه ايضا في منافسات الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الايطالي وانتهت هذه المباراه بالتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف ، فريق ميلان هو الاخر سوف يبحث في لقاء الليله عن تحقيق نتيجه جيده قبل لقاء الاياب مع الانتر في هذا الدور.