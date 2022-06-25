تراند اليوم : مانشستر سيتي مباشر .. بث مباشر مانشستر سيتي ضد بيتربوره مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد بيتربوره يونايتد peterborough united vs man city اليوم الثلاثاء في كاس الاتحاد الانجليزي ، وهو قادم من انتصار علي ايفرتون في اخر مبارياته تمكن من خلالو الابتعاد بصدرا الدوري الانجليزي بفارق 6 نقاط عن الثاني يستعد مساء اليوم فريق مانشستر سيتي لخوض مباراه له في كاس الاتحاد الانجليزي سوف يحل فسيها ضيفا ثقيلا علي فريق بيتربوره يونايتد وذلك في بدايه مباريات دور ال16 من منافسات كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه مانشستر سيتي و بيتربوره يونايتد علي ارضيه ملعب ويستون هومز ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه التاسعه والربع مساءا بتوقيت القاهره والعاشره والربع بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبيتربوره يونايتد

مانشستر سيتي هو الضيف في مباراه الليله وذلك في بدايه مباريات دور ال16 من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، مانشستر سيتي قبل مواجهه بيتربوره يونايتد في كاس الاتحاد كان قد تمكن خارج ارضه في مباراته في الاسبوع السابع والعشرين من الدوري الانجليزي من تحقيق انتصار علي فريق ايفرتون السبت الماضي بهدف وحيد مقابل لاشئ وابتعاد من خلالو في الصدر الدوري بفارق 6 نقاط عن ليفربول ، وصعد الفريق لهذا الدور علي حساب فريق فولهام في الجوله الرابعه باربع اهداف مقابل هدف ، وهو الليله خارج ارضه سوف يبحث عن تحقيق الانتصار وخطف بطاقه في دور ال18 من البطوله.

مباراة بيتربوره يونايتد ومانشستر سيتي يلا شوت

وعلي الجانب الاخر فريق بيتربوره يونايتد فهو صاحب الارض في مواجهه السيتي الليله وذلك ضمن مباريات دور ال16 من كاس الاتحاد الانجليزي لهذا الموسم ، وكان فريق بيتربوره يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجه الاولي الانجليزيه قد صعد لهذا الدور بعد ان نجح في تخطي فريق كيو بي ار في الجوله الرابعه من كاس الاتحاد وعبر الفريق لدور ال16 بالانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، واخر مباراه لعبها فريق بيتربوره يونايتد في مواجهه السيتي في كاس الاتحاد كانت مع فريق هال سيتي السبت في دوري الدرجه الاولي وقد خسر بيتربوره يونايتد هذا اللقاء بثلاث اهداف دون رد ، فريق بيتربوره يونايتد هو الاخر سوف يبحث في لقاء الليله عن تحقيق الانتصار علي السيتي وتقديم اداء جيد.